Tűzoltóautó helyett egy Dutra várta a szertárban

Az emberi szolidaritás szép példájáról tett tanúbizonyságot a borsfai Bánfai Gépgyűjtemény és a Veterán Gépekért és Traktorokért Baráti Egyesület.

Mint azt Bánfai Zsolt, a Bánfai Gépgyűjtemény tulajdonosa és az egyesület elnöke elmondta, széleskörű összefogás bontakozott ki egy bajba jutott veterán gépes kolléga megsegítésére.- Négy évvel ezelőtt a szőkedencsi Csordás László barátunknál, tagunknál tűz ütött ki, leégett az egész műhely és ha ez nem lett volna elég nagy baj, sajnos, benne volt a Dutra traktorja is – idézte fel Bánfai Zsolt az akkor történteket. – Amikor ez a tudomásunkra jutott, egy percig sem gondolkodtunk azon, hogy segítsünk-e. A tűzben jelentősen károsodott gép teljes restaurálását én vállaltam, hisz az ember a családjának, úgy segít, ahogy tud – ezek az emberek, a veterán gépes közösség pedig olyan (nemcsak számomra, hanem mindannyiunk számára is), mintha a második családunk lenne. A tönkrement Dutra a “hamuból” új életre kelt, s nemrég átadtuk Laci barátunknak, akiről tudni kell, hogy önkéntes tűzoltó is. Meglepetést akartunk neki szerezni, ezért azt találtuk ki, hogy legyen egy riasztás, őt pedig tűzoltó szertárban az újjászületett Dutra várja a fecskendős autó helyett. Természetesen, nagy volt az öröm…

Bánfai Zsolt hozzátette, a felújítás villamossági részét fia, ifjabb Bánfai Zsolt végezte, a munkálatokhoz szükséges alkatrészeket pedig a baráti kör tagjai ajánlották fel. Az üzemanyagtartályt Hompót Balázs, a fehér kédergumit Lévay Sándor. az önindítót és a gumikat Haraszti Sándor, az emblémákat Zelfel György adta, a szállítást pedig Tóth Zoltán vállalta.