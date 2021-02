Tűzifával segített az önkormányzat Zalatárnokon

Az önkormányzatnál felhalmozott tartalékkeretből több mint tucatnyi helybéli család kapott kályhakész tűzifát az elmúlt hét végén a göcseji településen. Az önkormányzat a hidegre való tekintettel döntött úgy, hogy a rendelkezésre álló mennyiséget szétosztja a rászorulók között.

Soós Zsolt polgármester úgy fogalmazott lapunknak: már az időjárási előrejelzések alapján azt kérte a szociális ágazatban dolgozóktól, hogy fokozottabban figyeljenek oda az idős korúakra, a betegekre, az egyedül élőkre, valamint a rossz anyagi körülmények között élőkre, s szükség esetén segítsék ki őket a bevásárlásban, a gyógyszerek kiváltásában, vagy akár a háztartási munkák elvégzésében is. Ennek során vetődött fel, hogy akadnak olyan lakói a településnek, akik kevés téli tüzelővel rendelkeznek, s mivel azt szorosan be kell osztaniuk, így most, amikor a tél eddigi leghidegebb napjait éljük, kevésbé tudják felfűteni lakásaikat.

– Az önkormányzatnál még akkor halmozódott fel némi tüzelőmennyiség, amikor a saját épületeinket, többek között a hivatal és az IKSZT-t is fával fűtöttük – folytatta a polgármester. – Úgy döntöttünk, hogy a zord időjárási körülményekre való tekintettel, ennek a kiosztásával igyekszünk segíteni a rászorulókon. A képviselőtestület tagjai végeztek egy gyors felmérést, amit kiegészítettünk a tanyagondnoktól kapott jelzésekkel, s ennek alapján szétosztottuk a rendelkezésre álló mennyiséget. Rászorultsági alapon differenciáltunk, ahol több a gyermek, s ezért több helyiséget kell felfűteni, oda most értelemszerűen több jutott. A tűzifát az elmúlt hét péntekén szállítottuk ki a tanyagondnok és a közmunkások segítségével, ennek a feladatnak a koordinálását ugyancsak a képviselőtestületi tagok végezték.

Soós Zsolt azt is hozzátette: a kiszállított tűzifa nemcsak kályhakész állapotban volt, de köszönhetően a meglévő tárolási kapacitásuknak, kellőképpen száraz, vagyis szükség esetén azonnal felhasználható is. A polgármester szerint mindez nemcsak azért fontos, mert így nagyobb a tüzelő hatásfoka, hanem a kályhák megóvása miatt is érdemes odafigyelni arra, hogy ne nyers, nedves fa kerüljön bennük elégetésre.