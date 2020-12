Tüzelővel segítik a rászorulókat Zalában is

Annak ellenére, hogy az időjárás hol barátságos, hol pedig fogvacogtató arcát mutatja, az otthonokban már jó ideje fűteni kell. Sok háztartásnak azonban nehézséget okoz a gáz vagy a fa költségeinek előteremtése.

Az önkormányzatok egymástól eltérően oldják meg a nehéz körülmények közt élő emberek tüzelővel való ellátását. A legelterjedtebb támogatási forma a tüzelőanyag biztosítása mellett a rezsidíj csökkentése és az egyszeri anyagi támogatás. Az, hogy ki melyiket igényelheti, illetve melyikre jogosult, nemcsak az anyagi helyzettől függ, hanem attól is, az igénylő hol lakik.

Pályázati feltételek

Az egyik legismertebb támogatási formát, a szociálistűzifa- programot még 2011-ben indította el a kormányzat a kisebb lélekszámú települések számára. A pályázat egyik feltétele, hogy 5000 főnél kevesebb legyen a lakók száma. A programra a Belügyminisztérium idén 5 milliárd forintot különített el, amelyből több mint 2300 kistelepülés – falvak és kisebb városok – kapott országszerte támogatást fa vagy szén vásárlására. Arról viszont már az önkormányzatok dönthettek, milyen szempontok szerint osztják szét a tüzelőt a rászorulóknak. Ahogy arról is, milyen típusú, kemény vagy lágy lombos tüzelőre pályáznak. Ami szintén a kistelepülésekre hárult, az a fa korántsem kis szállítási költségének előteremtése, illetve a feldolgozás, a porciózás anyagi vonzatának finanszírozása. A megyében akadnak olyan települések, amelyek anyagi helyzetük miatt mindezt nem tudták vállalni, vagy kisebb tételre pályáztak, amit még szét tudtak szortírozni.

Hahót önkormányzata is segít

Hahót önkormányzata évek óta részt vesz a programban. Szabó Zsolt polgármester elmondta: átlagosan 35-45 háztartásnak adnak tüzelőt a településen. A program révén 71 köbméter fára nyertek támogatást, ám a kedvező árak miatt többet tudtak vásárolni, így 81 köbméternyit osztanak szét. Arról, hogy ki mennyit kap, a szociális helyzet dönt, de átlagosan 2 köbméter jutott a rászoruló családoknak. Figyelembe vették az egészségügyi okokat, az élethelyzetet, ahogy azt is, mekkora családról van szó.

Nem utasítottunk el senkit, aki igényelte a támogatást – jelezte Szabó Zsolt. – Néhány nap alatt ki is szállítottuk a fát az igénylőkhöz, szerencsére a munkaerő és a szükséges traktor a rendelkezésünkre áll. A tüzelőt a bánokszentgyörgyi erdészet bucsutai területéről szereztük be. A Hahótra szállítás költsége 280 ezer forintba került, ami ugyan nem kis öszszeg, de megoldottuk – fogalmazott a polgármester.

Kerecsenyben duplán jön a segítség

Dél-Zala egyik zsáktelepülésén, a mintamezőgazdaságáról ismert Kerecsenyben duplán is segítettek. A 265 fős falu lakóinak kétharmada kap tüzelőt, háztartásonként 3 köbmétert. Réti Alfréd polgármester elmondta: a tűzifaprogram segítségével 77 köbméter fát vettek. Az alacsonyabb árak miatt tíz köbméterrel többet, mint amennyire támogatást nyertek.

– Elsősorban a nagycsaládosok, a nyugdíjasok, a közfoglalkoztatottak számára biztosítjuk a fát. Azonban a minisztériumi támogatás mellé saját költségvetésből is fordítottunk 2 millió forintot faanyag beszerzésére. Így további 78 köbmétert tudtunk vásárolni, ezért jutott az igénylőknek háztartásonként 3 köbméter. S arra is figyeltünk, hogy akik egyedül élnek, nyugdíjasok, vagy rossz az egészségük, azoknak felaprítva, konyhakészen szállítottuk a vegyes tűzifát- összegezte Réti Alfréd. Akad olyan település is, amely nem pályázati támogatásból vagy saját kasszából oldja meg a nehéz sorsú családok támogatását. A fejlesztéseiről ismert Újudvaron saját területről, saját munkaerővel teremtik elő a rászorulóknak a fát. Jakab Sándor polgármester előrebocsátotta: jelentős kiterjedésű külterületekkel, utakkal, árkokkal, erdőrészekkel rendelkeznek, ezek tisztítása kötelező feladatuk.

– A munkálatok során öszszegyűjtött fa 10-12 rászoruló család és egyedül élő ember téli tüzelőjét biztosítja – fogalmazott Jakab Sándor. – Több ütemben kapják meg a kályhakész méretű fát, így a tél során mindig lesz tüzelőjük. Úgy gondolom, az önkormányzatnak évszaktól függetlenül alapvető kötelessége gondoskodni azokról az emberekről, akik valóban segítségre szorulnak. Mi is csak a kötelességünknek teszünk eleget, amikor az önkormányzati dolgozók és a közfoglalkoztatottak bevonásával, saját erőből, saját eszközeinkkel látjuk el a rászorulókat fával.