Turisztikai fejlesztések Csesztregen

Számos új elemmel bővült a szlovén–magyar határ menti térség idegenforgalmi kínálata annak az európai uniós projektnek köszönhetően, amelynek magyarországi zárókonferenciáját tegnap délelőtt tartották a köz­ségben.

A 2017 márciusában indult, e hónap végén záruló Go In Nature projekt eredményeiről az abban részt vevő partnerek képviselői sajtótájékoztató keretében számoltak be. A házigazda település részéről Bedő Róbert polgármester úgy fogalmazott: a projekt keretében megvalósított programok (például az öko- és horgász­táborok) mellett eszközökkel is gyarapodtak, hiszen egyrészt ennek a pályázatnak köszönhetően sikerült felújítaniuk a község szabadidőparkjában található István és Gizella harangtornyot, de alakítottak ki tanösvényt, madármegfigyelő helyet, az eszközbeszerzés – sátor, elektromos és hagyományos kerékpárok – pedig a jövőbeni programok és táborok sikeres lebonyolítását is elősegíti.

Gál Károly, a Zalaerdő Zrt. vagyongazdálkodási osztályvezetője ugyancsak sikeresnek minősítette a projektet. Mint mondotta, ők többek között az erdei iskoláik felszereltségét tudták javítani a pályázat által, emellett szintén valósítottak meg programokat, mint például a csömödéri erdei kisvasút napját vagy egy nemzetközi gyermektábort, illetve olyan túrajáratokat is kidolgoztak, amelyeket a jövőben ugyancsak tudnak ajánlani a térségbe látogatóknak.

A szlovén partnerek részéről Darja Potocnik, a muraszombati önkormányzat projektmenedzsere és Ales Skalic, a Muraszombati Fejlesztési Ügynökség munkatársa ismertette a náluk megvalósult projektelemeket.

A mintegy 1,1 millió euró összköltségvetésű Go In Nature projektet 85 százalékban finanszírozta az Európai Unió, magyar oldalon a hazai állami társfinanszírozás mértéke tíz százalék volt – hangzott el a sajtótájékoztatón.