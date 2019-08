Túrák az Őrségben biciklivel

A zalai-vasi térség és azon belül is az Őrség természeti értékeinek, illetve épített örökségének megismertetésére két biciklitúrát is szervez Szent István napjára az Őrségi Kerékpáros és Természetbarát Egyesület.

A 35 kilométeres rövid táv könnyed túrának ígérkezik, azt akár gyermekes családoknak, idősebb érdeklődőknek is ajánlják a szervezők, az 55 kilométeres hosszú távon viszont komolyabb szintemelkedésekkel is kell számolni, így az a gyakorlottabb túrázóknak javasolt. Mindkét program kiinduló- és egyben célpontja is Őriszentpéter lesz, de az útvonal érint zalai területeket is. A túrákon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, augusztus 18-ig jelentkezhetnek érdeklődők az egyesület elérhetőségein.

A rövid távon részt vevők délelőtt kilenc órakor indulnak Őriszentpéter központjából, és először a város Árpád-kori templomát tekintik meg, majd egy őrségi fazekasműhelybe látogatnak el. Innen Magyarföldre tekernek tovább, ahol a falu fatemplománál lesz az újabb megálló, majd Alsószent­erzsébet és Kerkafalva következik. Előbbi településen a haranglábnál és a Kerka pataknál pihenhetnek meg, míg utóbbi helyszínen a református templom megtekintése után a Kéthatár-tónál tartanak rövid szünetet. A következő helyszín Szatta s a közel 400 éves Túlélés fája lesz, ahonnan a nagyrákosi tájház és kovácsműhely felé veszik útjukat, majd ezt követően térnek vissza Őriszentpéterre.

Az ugyancsak kilenc órakor induló hosszú távú túra Magyarföldig ugyanazon az útvonalon halad, onnan Velemér felé fordulnak a résztvevők, ahol ugyancsak egy Árpád-kori templom megtekintése szerepel a programban. Ezt követően a márokföldi levendulást és a szentgyörgyvölgyi kazettás mennyezetű református templomot ejtik útba, majd onnan kerekeznek tovább Alsószenterzsébet és végül Őriszentpéter felé.

A szervező egyesület tájékoztatása alapján mindkét program várhatóan délután négy óra körül ér véget. A túrák részben kavicsos és erdei utakon zajlanak, ezért trek­kingkerékpárok vagy moun­tain bike-ok használatát javasolják, az országúti kerékpárokat célszerű mellőzni.