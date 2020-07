Túra ifjabb Tuboly Zoltán erdész emlékére

Az elmúlt hétvégén családtagok, barátok, ismerősök és a hozzájuk csatlakozók emlékeztek meg túrával a néhány évvel ezelőtt elhunyt kerületvezető erdészről, ifjabb Tuboly Zoltánról.

Két évvel ezelőtt a szentpéterföldei önkormányzat kezdeményezésére hagyományteremtő céllal, az Együtt Gutorföldéért Hagyományőrző és Kulturális Egyesület tagjainak közreműködésével szervezték meg az első emléktúrát, hogy életben tartsák a civil szervezetben elnökhelyettesként is tevékenykedő barátjuk, ifj. Tuboly Zoltán emlékét. Ekkor a terület központjának is tekinthető részen, a négyes fűzfánál – négy fiatal fűzfa jelöli a helyet, közelükben egy forrás található – kopjafát is állították.

A családtagok, közelebbi és távolabbi ismerősök az elmúlt szombaton újra összegyűltek, hogy emlékezzenek és megjárják a közel 6,5 kilométeres túrát. A kopjafánál tartott rövid ünnepségen a korábbi szentpéterföldei polgármester, Tóth Péter mondott néhány megható gondolatot, majd mécseseket és virágokat helyeztek el a résztvevők, közben Borbélyné Kovács Erika, a gutorföldei iskola pedagógusa népdalokat éneket. Ezt követően elindult a kiránduló csapat ifj. Tuboly Zoltán erdész egykori területének bejárására.

A szervezők tájékoztatása szerint a megemlékezésre többen érkeztek a környékbeli falvakról is, elmondható, hogy évről évre nő az emléktúrázók létszáma. Az Együtt Gutorföldéért Egyesület, illetve a helyi szervezők gondoskodtak a kirándulók vendégül látásáról is.

A túrázókat Gutorföldén lángossal, pörkölttel és házi rétessel várták.