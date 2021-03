Túl erősen nyomult, csak a vér látványa tette helyre

Ön is érezte már, hogy legszívesebben tányérokat vágna a földhöz, vagy üvöltene a kocsija előtt minden ok nélkül harminccal cammogó autó sofőrjével? Széttépné az iratait az irodában, kihajítaná az ablakon a tévét? Mielőtt elszabadulnának az indulatai, nyilván be tudja húzni a féket, lehiggad, nem csapkod, nem ordít, nem üti ököllel a főnöke asztalát, és nem rúg bele a kutyájába. Dr. Gedeon Zoltán keszthelyi neurológus, pszichiáter, pszichoterapeuta – akinek pszichiátriai és pszichológiai problémákat elemző írásait rendszeresen közzétesszük – ezúttal egy olyan emberről írt, aki látszólag rendben van, de fortyogó dühe egyszer csak utat tör magának. Ha ráismernek, tévednek: a történetek főhősei kitalált személyek, de vannak körülöttünk hasonló személyiségű, gondolkodású, viselkedésű emberek, és az ebből fakadó nehézségekkel a rendelőjében is gyakran találkozik a főorvos.