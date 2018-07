Tudta? A külföldi utazáshoz szükség van állatútlevélre is

Elsősorban a kutyás gazdák, de mindinkább a macska- vagy rágcsálótulajdonosok is szívesen viszik magukkal házi kedvencüket a nyaralásra.

Ma már egyre több állatbarát szálláshelyet és éttermet találunk, de a hely kiválasztásával még nem érnek véget a szükséges előkészületek.

Az utazás az állat számára stresszel jár, éppen ezért érdemes előzőleg hozzászoktatni. Dr. Matyovszky Balázs állatorvos azt javasolja, tegyünk előbb rövidebb, majd egyre hosszabb autós kirándulásokat, pozitív megerősítéssel, így házi kedvencünk később könnyebben veszi majd az akadályt.

– Még belföldre is csak olyan kutyát vigyünk magunkkal, amely megkapta a veszettség elleni kötelező védőoltást – hangsúlyozza a szakember. – S ajánlott az egyéb betegségek elleni oltás is, hiszen az új környezetben újabb kórokozókkal való találkozásnak tesszük ki az állatot. Manapság a szúnyogok által terjesztett szívférgességre különösen figyelni kell: ha olyan külső élősködök elleni védekezést használunk, ami a repülő rovarokat is távol tartja, máris megnyugtató megoldást találtunk.

A klasszikus nyári szabályok a nyaralás idejére is érvényesek. Ahogyan gyereket, úgy háziállatot sem hagyunk az autóban, még rövid időre sem, mert könnyen hőgutát kaphat. Hosszabb úton pedig biztosítsunk számára rendszeres mozgáslehetőséget és kínáljuk gyakran vízzel.

Ha külföldre megyünk, szükség van állatútlevélre, amelyet állatorvosunk állíthat ki. Ez a dokumentum, a chipezés és a veszettség elleni oltás kötelező „kellék”, de vannak egyes országok, ahol az oltás tényét igazoló laborvizsgálatra is szükség van.

Arra is fel kell készülnünk, hogy Olaszországban és Ausztriában a rendőrök előszeretettel megállítják azt a magyar rendszámú autót, amelyben kutya ül. A taljánoknál ennek oka a sok illegális export.

Ha a nyaralás ideje alatt a kedvencünk megbetegszik, ellenőrizzük a hőmérsékletét, lázmérőt mindenképpen vigyünk magunkkal. Amennyiben 39,3 fok feletti az érték, forduljunk állatorvoshoz. Dr. Matyovszky Balázs arra is felhívja a figyelmet, hogy az acetilszalicilsav, vagy ibuprofen származékok a kutyáknál könnyen gyomorfekélyt okozhatnak, ezért ha lázcsillapítót akarunk vinni neki, azt célszerű állatorvosunktól kérni.