Tudományos konferencia a turizmusról, a kihívásokról Zalakaroson

A növekvő turistaszám, hazánk és fővárosunk egyre népszerűbb turisztikai célponttá válása biztonságpolitikai megfontolásokat is felvet és kihívást jelent, hiszen a tömegesen megjelenő turisták egyre gyakrabban válhatnak a kisstílű bűnözés célpontjaivá.

Emellett a nagyobb tömeg közlekedésbiztonsági szempontból is komolyabb terhet jelent, sőt, a turizmus álcája mögött rossz szándékú emberek is érkezhetnek az országba. Többek közt ezt mondta előadásában dr. Mernyei Ákos Péter miniszteri biztos, a Miniszterelnökség miniszterhelyettesi kabinetfőnöke tegnap a fürdővárosban, a Hotel Karos SPA-ban megrendezett IV. Turizmus és Biztonság Nemzetközi Tudományos Konferencián. A szimpóziumot hagyományosan a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusza, a Rendőrség Tudományos Tanácsa és a Magyar Rendészettudományi Társaság rendezte meg más partnerszervezetekkel közösen. A konferencia résztvevőit elsőként dr. Németh József rendőr ezredes, a Rendőrség Tudományos Tanácsának elnöke köszöntötte és felolvasta a fővédnök, dr. Felkai László, a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára, a Belügyi Tudományos Tanács elnöke levelét. Ebben egyebek közt az állt: a turizmusbiztonság megteremtése, illetve fenntartása kulcsfontosságú, ezért elengedhetetlen, hogy napjaink kihívásaira tudományosan is megalapozott gyakorlati válaszokat adjunk, melyek megfogalmazására kiváló alkalmat kínál az eszmecsere.

Ezt követően előbb Prof. dr. Vonderviszt Ferenc, a Pannon Egyetem rektorhelyettese, majd Zala megye rendőrfőkapitánya, dr. Sipos Gyula vezérőrnagy mondott köszöntőt. Novák Ferenc, Zalakaros polgármestere arról beszélt: habár a fürdőváros hazánk egyik legjelentősebb turisztikai célpontja, a bűncselekmények száma minimális és a közbiztonság kiváló.

– Azért, hogy ez így legyen, tenni kell – szögezte le. – Azt gondolom, a kegyelmi állapot elsősorban a 22 fős rendőrőrsünknek, a körzeti megbízottunknak köszönhető, de van bűnmegelőzési irodánk, polgárőrségünk, kortárs segítőink, a közbiztonsághoz kapcsolódó alapítványunk, térfigyelő kamerarendszerünk és sok-sok jó közösségünk; mindez hozzájárul ahhoz, hogy habár az elmúlt két évben 400 ezren keresték fel a strandunkat, csupán egy-egy strandi lopás történt.

A polgármester után dr. Birkner Zoltán, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke az átalakuló magyar kutatás-fejlesztési és innovációs rendszert mutatta be, dr. Halmosi Zsolt rendőr vezérőrnagy, rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes pedig a rendőrség szemszögéből világított rá turizmus és biztonság kérdéskörének összefüggéseire. Ezt követően a szekcióülésekre került sor; négy magyar és két nemzetközi, angol nyelvű szekcióban közel 70 előadás hangzott el az említett témakörben.