Trófeaszemle Szentpéterföldén

Idén is nagy érdeklődés mellett tartotta a Zalaerdő Zrt. a hagyományos trófeaszemlét a szentpéterföldi vadászháznál. Ez alkalommal 103 gímszarvas trófeáját tekinthették meg az érdeklődők.

A vadászok ünnepén Rosta Gyula a társaság vezérigazgatója elmondta: eredményes évet zártak a járványhelyzet okozta nehézségek ellenére. Elhangzott, hogy a szeptemberben elejtett gímszarvasok száma 32 százalékkal alacsonyabb az elmúlt 10 év átlagánál, viszont az aranyérmes százalék az egyik legjobbak közt van: 18 bika kapott arany minősítést, 41 ezüstöt, 27 bronzot és érem nélkül csak 17 maradt. Az összes elejtett bika átlagsúlya rendkívül magas, 8,06 kilogramm, az érmes átlagsúly pedig 8,76 kg, ami jól mutatja a fejlődést. A 9 és 10 kg közötti trófeák száma 17, a 10 és 11 kg közöttieké 8, 11-12 kg-os 3, 12-13 kg közötti 1, illetve 3 trófea súlya 13 kg fölötti. A három legnagyobb agancsú bikát a bánokszentgyörgyi erdészet területén lőtték. A legmagasabb pontszámot egy 13,24 kg-os trófea kapta, a gímet Szentpéterföldén ejtették el.

Rosta Gyula az idei vadászévről is szólva közölte: minden feltétel adott volt, hogy jó eredményeket érjenek el, ugyanakkor komoly dilemma előtt állt Zala megye is a vadásznap megtartása, elhalasztása, illetve a vadászvendégek elmaradása miatt. Hiszen országosan olyan döntés született, hogy a vadászat nem minősül üzleti tevékenységnek, ezért a külföldi vendégeket nem fogadhatták, így német és svájci csoportok is lemondták a Zalába tervezett vadászatukat. A trófeaszemlén kiállított kollekció viszont mutatja, hogy a darabszámot illetően 70 százalékban sikerült úrrá lenni ezen a problémán, a kieső csoportokat magyar vadászokkal pótolták, akik több bikát is elejtették. A vezérigazgató hozzátette: a 2021-es vadászati világkiállításra való felkészülés sikeres, reményeik szerint jónéhány zalai gímbika trófeája lesz majd látható a kiállításon.

A vezérigazgató megemlékezett az 50 évvel ezelőtti jeles eseményről, mikor Lentiben elesett az a világrekord bika, ami megalapozta a zalai gím és a Zalaerdő gímszarvas vadászatának világhírnevét.