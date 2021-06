Trianonról szóló elmélkedésért kapott Aranypenna Díjat a csesztregi Zsupánné Illés Margit

A trianoni békediktátummal együtt járó veszteségekről szóló elmélkedő írásáért kapott Aranypenna Díjat a Magyar Alkotók Nemzetközi Egyesületétől a csesztregi Zsupánné Illés Margit.

A szerző hosszabb ideje foglalkozik helytörténet-kutatással, 2019-ben pedig Szigetek címmel novelláskötete is megjelent.

A Magyar Alkotók Nemzetközi Egyesülete még 2020-ban, az összetartozás évében hirdette meg Trianon üzenete című irodalmi pályázatát, amelynek egyik témaköre – Amit a szívem súg erről a száz évvel ezelőtti traumáról – felkeltette a csesztregi nyugalmazott pedagógus érdeklődését. Elmondása szerint nemcsak azért, mert családja is érintett a határon túli magyarok sorsában, hanem annak okán is, mert mindig foglalkoztatta a magyarság, azon belül szűkebb környezetének sorsa. A Trianonnal együtt járó országvesztés különösen fájó pont, hiszen minden korábbit felülmúló károkat okozott a nemzetnek.

– Ez az írás egy rövid próza, hogy mit gondolok, érzek a tria­noni békediktátum aláírásának századik évfordulója kapcsán – magyarázta. – Nem konkrét történet, inkább egy elmélkedés arról, hogy az ország több mint ezeréves fennállása alatt milyen sorsa volt a magyarságnak, hogy elődeink mennyit küzdöttek annak érdekében, hogy megtartsák ezt a hazát, s hogy milyen fájdalmat okozott a nemzetnek Trianon tragédiája.

Zsupánné Illés Margit úgy fogalmazott: bár voltak veszteségeink és vesztett csatáink, de Trianon semmi máshoz nem fogható. A legnagyobb sorscsapások között emlegetett tatárjárás után képesek voltunk újjáépíteni az országot, a török százötven éves uralmát is kihevertük, hiszen a lakosság közvetlen életébe nem avatkoztak bele. Trianonnal azonban az ország testébe martak bele, s szakították szét véglegesen, ezáltal pedig magyarok milliói kerültek a határon túlra. Persze voltak előzményei a döntésnek, az elvesztett világháború, a nemzetiségi problémák s a katonaság szélnek eresztése mind-mind abba az irányba mutatott, hogy hazánkra nézve fájdalmas lesz a békekötés, de ilyen mérvű veszteségre senki sem számított. Sajnos a határon túli területeken élő magyarság lélekszáma apad, az asszimiláció felgyorsult. Nekünk most az a feladatunk, hogy minden erőnkkel segítsük az országhatáron túlra került nemzettársainkat, hogy ott is megmaradhassanak magyarnak, s a gyermekeiket is annak nevelhessék.

A fenti gondolatokat is tartalmazó Miért? című kisprózát a Magyar Alkotók Nemzetközi Egyesülete a pályázatra beérkezett írások legjobbjai közé sorolta, szerzője ezért érdemelte ki az Aranypenna Díjat. Az elismerés kapcsán Zsupánné Illés Margit elmondta: már aktív pedagógus korában is érdeklődést tanúsított a múlt iránt, így aztán hamar bekapcsolódott a helyi Falubarát Egyesület munkájába, s a civil szervezet által megjelentetett Csesztregi Híradó című lap egyik szerzője lett. Később irodalmi folyóiratokban, antológiákban is helyek kaptak írásai, majd 2016-ban – éppen a Falubarát Egyesület gondozásában – megjelent első, Csesztregiek emlékei az ötvenes évekről című helytörténeti témájú könyve, amit 2019-ben a már említett Szigetek című novelláskötet követett. Tudomása szerint a Magyar Alkotók Nemzetközi Egyesülete ugyancsak jelentet meg kötetet a pályázatba beérkezett művekből – ebben szintén szerepelni fog. Közben máshol is publikál, nemrégiben lapunk is közölte egy írását.

– Engem mindig a szülőfalum, az itt élő emberek sorsa érdekelt a legjobban, az, hogy mi történt itt generációkkal ezelőtt – folytatta. – A múltba való visszatekintést egy-egy ember sorsán keresztül is meg tudjuk tenni. A férjemmel együtt mindketten csesztregiek vagyunk, kiterjedt rokonsággal, így könnyű a témaválasztás. Most éppen a nagyapám testvérének sorsát mutatom be egy írásban, aki az I. világháború idején szakadt ki a családjából. Csesztreg önmagában is izgalmas, érdekes település, rengeteg mesterember élt itt egykoron. Cipészek, fodrászok, varrónők, de volt szabónk, kovácsunk, fazekasunk és bognárunk, a hegyen pedig egy olyan család élt, amelynek tagjai állatokat nyúztak meg, s azok bőréből készítettek szíjakat. Ezek a mesterségek mára szinte teljesen eltűntek.

Zsupánné Illés Margit emellett egy másik íráson is dolgozik, utóbbi szintén a szülőfalujához köthető. Ebben anekdotaszerűen azt mutatja be, hogy a falusi ember mi módon próbált a szomszéd földjéről, telkéről, udvaráról elcsenni terményt vagy eszközöket. Valamennyi megtörtént eset volt, amit a falubeliekkel folytatott beszélgetések során gyűjtött össze, de úgy tálalja őket, hogy a szereplőkre ne lehessen ráismerni.

– Két ember beszélgetéséből ismerjük meg ezeket a csínytevéseket – magyarázza. – Többségükben kedves, vicces, humoros régi történetek, amelyek a falusi életnek voltak a velejárói. Véleményem szerint ezek ugyanúgy hozzátartoznak Csesztreg múltjához, mint bármilyen más esemény.

A szerző azt is mondja, nem ő az egyedüli a településen, aki Csesztreg múltjával foglalkozik. A Falubarát Egyesület mellett az ötven év felettieket összefogó Korhatártalanok Klubja is célul tűzte ki a helyi hagyományok megőrzését, ennek jegyében szerveztek kukoricamorzsolást, tollfosztást és diótörést is, s szomszédja, a fényképész Kopecskó János értékmentő munkáját is nagyra értékeli. Az ő régi tárgyakból, használati eszközökből álló magángyűjteménye alapozta meg például a Hagyományok Háza állandó kiállítását. Abban is bízik, hogy a fiatalabb generációk tagjai közt szintén lesznek olyanok, akik folytatják ezt a múltfeltáró munkát, s vannak a faluban olyan tízen-huszon­évesek, akikben látja az érdeklődést és az elkötelezettséget a helytörténet iránt.