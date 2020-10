Traktort díszítettek, felvonultak a szőlőhegyre, és felidézték a tájegység népdalait Gellénházán

Szőlővel, borral és nem utolsósorban a szerelemmel kapcsolatos zalai népdaloktól zengett a napsütötte őszi délutánon nemrégiben az olajos múltú településhez tartozó Budai-hegy és a környező erdők és mezők karéja.

A sokszorosan Aranypáva-díjas és nagydíjas gellénházi Vajda József Népdalkör Egyesület nemcsak a népdalok, hanem a hagyományok őrzését, ápolását is szívén viseli.

A göcseji lakodalmas, az aratási, a szüreti és más régi falusi munkákat színesítő népszokások feldolgozása után ezúttal a régi szüreti étkek elkészítését és bemutatását is felvállalták. De nem egyszerűen egy megterített asztallal, hanem gellénházi népdalkörös módra történetbe, népi játékba ágyazva, mondván: a szüret ma is a családi, baráti körben végzett komoly őszi munka és az örömünnep keveréke, amikor a jókedv, a nótaszó hetekre vidám hálót sző a szőlőskertek fölé.

– Már a tervezés jóízű nosztalgiázásba torkollott, hiszen a szüreti ételek közé is egyre inkább betolakodnak a modern „kaják”, a grillek, a gíroszok, a pizzák és társaik, de mifelénk még sok helyen tartja magát a tartalmas sonkás-kolbászos reggeli, ebédre a gulyás, a töltött káposzta jó sok hússal, cupákokkal, hogy legyen mivel megágyazni a bornak, amivel a gazdák folyamatosan kínálgatják a szüretelőket. Süteményreceptekért sem kellett a régi kockás irkák lapjait forgatni, népdalkörünk a jól sütő-főző asszonyokról is híres. A feladatokat testvériesen elosztottuk egymás között, így nem jelentett túl fárasztó munkát a készülődés – mesélte Kulcsárné Csejtei Marianna, a dalkör művészeti vezetője, aki a szervezés oroszlánrészét is magára vállalta.

Mivel a járványveszély miatt idén elmaradt a falu hagyományos szüreti felvonulása, a népdalkör úgy döntött, hogy mintegy családi körben feldíszítik a maguk „szekerét”, és ünneplős ruhájukat felöltve felvonulnak vele a település zártkertjének szívét képező Budai-tetőre, ahol az erdők között, a friss hegyi levegőn felelevenítik a szüreti szokásokat. Előzetesen csokorba szedték az alkalomhoz illő népdalokat, muzsikusnak meghívták Bertók Bélát, a Döbrétei Dalkör harmonikását, ám ez még mindig nem volt elég, saját költésű versből, ismert énekek dallamára írt szüreti szokásokat felidéző nótákból műsort állítottak össze.

A nagy nap délutánján a művelődési ház előtt Radics Tamás és Lóránt Ferenc mogyoróágakra fűzött szőlőlevelekkel és fürtökkel feldíszített traktorokkal várta népdalkörös társait, s az ünneplőbe öltözött utasok, amint feltornászták magukat a padokkal, székekkel berendezett vontatókra, máris rázendítettek a nótára – hadd irigykedjenek egy kicsit falu lakói. Elöl ülve a harmonikás diktálta az iramot, vele szemben az énekesek teljes hangerőre kapcsolva követték, a krónikás a zötykölődő jármű imbolygó padján a zabszem-effektust leküzdve csak egy idő után volt képes gyönyörködni az őszülő erdők, mezők szépségében. Vadat természetesen egyet sem láttunk, ami persze nem jelenti azt, hogy azok a bokrok rejtekéből nem kísérték figyelemmel a szokatlanul zajos felvonulást, csodálkozva, mi minden történik, ha a dalosok felülnek a hordó tetejére, s miért nem lesznek gorombák, ha légy száll a borukba.

Míg oda-vissza bejártuk a hegyhátat, a dalnokok gond nélkül bírták szusszal, csak addig halkult el a nóta, amíg meg-megállt a menet, megkóstolni a gazda borát. A végállomáson a házigazda, Kulcsár Imre és Farkas Imre Józsefné polgármester fogadta a csapatot, akik nem is maradtak hálátlanok, vidám műsorral örvendeztették meg a közben gyarapodó közönséget. Az igazi attrakció persze Kulcsárék portáján várta a résztvevőket, a háziszőttessel leterített asztalokon hagyományos szüreti étkek kellették magukat. Reggelire kolbász, sonka, szalonna, paprikástojás, ízesített túróval töltött paprikák, ebédre sült hús és oldalas, desszertnek diós és mákos kalács, gesztenyés kifli, hájas kráfli, linzer, s míg a konyhában melegedett a gulyásleves, a jelenlévők előételként meg is kóstoltak mindent – a borokkal együtt, amik szintén a dalkörös gazdák hozzáértését dicsérték. Miután majd’ mindent bekebeleztek, újból előkerült a harmonika, s mint hajdanán, szüreti daloktól zengett a környék – egészen sötétedésig.