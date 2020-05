Továbbra is fegyelmezettséget kér a kanizsai lakosoktól Balogh László

Bár egy új időszak kezdődött, az óvatlan magatartás változatlanul kerülendő, hívja fel a figyelmet közösségi oldalán.

Tisztelt Kanizsai Polgárok!

Hétfőn, a veszélyhelyzet 54. napján egy jelentős választóvonalhoz érkeztünk, amelyet átlépve egy új stációja kezdődött meg a rendkívüli időszaknak.

Eddig jellemzően a Maradj otthon! jelszava uralta az életünket, mert a legfőbb cél az volt, hogy ellaposítsuk a járványgörbét, vagyis megakadályozzuk a vírus tömeges terjedését és felkészítsük az egészségügyi ellátást az összes lehetséges forgatókönyv bekövetkeztére. Több hét karanténban töltött hét után, az eddigi tapasztalatokat és számokat összegezve elmondhatjuk, hogy ez a fontos stratégiai cél teljesült.

Ugyanakkor nem feledhetjük, hogy hazánkban sok embertársunk és családjaik, szeretteik szenvedték meg a járvány súlyos, olykor legsúlyosabb következményeit.

Most egy új időszakhoz kell alkalmazkodnia mindannyiunknak, mivel a szigorú maszkhasználat mellett kicsit kitárulkozik az eddig oly zárt életünk: megnyílnak üzletek, vendéglátóhelyek teraszai, játszóterek, kirándulóhelyek, és sok minden más. Mindez azonban azt is jelenti, hogy a bezártságból a nyitottság felé való elmozdulás kockázatokat is rejthet magában, hiszen könnyen a felszabadultság illúziójába eshetünk, amely a vírus terjedésének kedvezhet, ha óvatlanok vagyunk.

Ezért kérem Önöket, az eddigiekhez hasonlóan továbbra is fegyelmezetten, a szabályokat és a tanácsokat betartva éljük életünket, végezzük hivatásunkat és feladatainkat, még ha a környezetünk követelményei oldottabbak lettek is.

Fontos elmondani és tudatosítani magunkban, hogy a következetes, átgondolt helyi intézkedések és döntések eddig azt eredményezték, hogy figyelve a járványügyi adatokat, a Zala megyei megfertőzöttek viszonylag magas számával szemben Nagykanizsán kevés megfigyelés alá helyezettről, és ami még fontosabb, nagyon kis számú aktív elkülönítés alatt lévő embertársunkról beszélhetünk.

Aktív elkülönítés alatt jelenleg 2 személy van; ők azok a járványügyi megfigyelés alá helyezettek, akiknél enyhe tünetekkel fennáll a fertőzés gyanúja, de kórházi kezelésre nem szorulnak. Az eddigi összesített adatokat tekintve is az aktív elkülönítettek már 18 esetben feloldott státuszúak.

Mindez erős, optimista, de nem elbizakodott alapot jelenthet számunkra. Azonban, hangsúlyozom, ez a jelen állapotot tükrözi, mely nem lehet garancia a jövőre nézve. Hiszem, ha továbbra is ugyanolyan türelemmel és megfontoltsággal cselekszünk mindannyian és hozzuk meg döntéseinket, akkor a sokak által emlegetett oly nagyszerű példák, városok és városvezetők, mindent tudó jótanácsok, javaslatok és kezdeményezések ellenére is megfelelő mederben tudjuk tartani a járvány menetét. Ez a város teljes közösségén múlik.

Nem gondolom, hogy a sokrétű egyeztetések, az innovatívnak tűnő, de kellő megfontoltságot és sok esetben a szakmaiságot is nélkülöző tanácsok és intézkedések a jelenleg alkalmazható legjobb ellenszerek. Hiszen nincs egzakt és biztos tudás senkinek a birtokában egy ilyen helyzet kezelésére, de létezik a józan belátás és a legjobb megoldások megtanulása.

Tisztelt Kanizsaiak!

Most egy új időszak áll előttünk, amikor országos teszteléssel összekapcsolt kutatások is elindulnak. Kérem Önöket, legyenek nyitottak egy esetleges felmérésre, fogadják a megkeresést, mert ezzel sokat segíthetünk a járvány terjedésének, a vírus tulajdonságainak megismerésében.

Ugyanakkor érdemes felhívni a figyelmet, hogy a teljes teszteléssel kapcsolatos folyamatos felvetésekkel szemben erősíti a szkepszist, hogy eddig két nagy nemzetközi szintű magyar nagyvállalat tesztelte le munkatársait, ezzel mintegy 14 ezer embert vizsgálva meg, és mindössze 54 esetben találtak pozitív eredményt, ami rendkívül alacsony érintettséget jelent, vagyis nem feltétlenül ez az út a kizárólagosan helyes. Hanem az eddig járt út, tehát a türelmes, fegyelmezett, szabálykövető és embertársaink iránti szolidáris út.

Kérem Önöket, maradjunk közösen ezen az úton.

Balogh László

Nagykanizsa MJV polgármestere – áll bejegyzésében.