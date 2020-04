Folytatódnak a fertőtlenítések Zalaegerszegen – Mutatjuk Balaicz Zoltán pénteki közleményét

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere pénteken délután ismét ismertette a koronavírussal kapcsolatos legfontosabb információkat. A közleményt változtatás nélkül közöljük.

„Kedves Zalaegerszegiek!

Folytatjuk az intézményi fertőtlenítéseket. Az első hetekben a Kosztolányi téri Óvodában oldottuk meg a kiscsoportos felügyeletet. A létszám miatt ez a feladat a Kis utcai Óvodába került át, így most lehetőség nyílik a Kosztolányi téri Óvodában a karbantartások elvégzésére és a fertőtlenítésre.

Egyeztettem az illetékes állami oktatási szervekkel, a Zalaegerszegi Tankerület, valamint a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum vezetőivel és segítséget ajánlottam az érettségiző diákok, valamint az őket felügyelő tanárok maszkokkal való ellátásában.

A mostani hétvégére is érvényben maradnak azok a kijárási korlátozási intézkedések, valamint lezárások, melyeket először Húsvétkor foganatosítottunk. Reméljük, hogy a járvány tetőzése után már sor kerülhet néhány könnyítésre, de valamennyiünk egészsége miatt fontos, hogy legalább még ezt a néhány hétvégét bírjuk ki és maradjunk otthon.

Készül egy átfogó anyag, amely részletesen bemutatja a koronavírus okozta járványügyi helyzet zalaegerszegi kezelésének mozzanatait a március 9-i első döntéstől (melynek értelmében elmaradtak a március 15-i városi ünnepségek), a védelmi kiadások pontos bemutatásán át, egészen a gazdasági hatásokig.

Ma délelőtt áttekintettük valamennyi önkormányzati intézmény helyzetét, működését, költségvetését, a veszélyhelyzet óta eltelt időszak tanulságait és a koronavírus okozta világjárványt követő gazdasági világválság várható hatásai miatt megfogalmaztuk azokat a működési irányelveket, melyek a radikálisan csökkenő városi bevételek (pl. az iparűzési adóbevétel jóval kisebb lesz) mellett is garantálni tudják a fenntartás biztonságát.

– Az országos járványügyi védekezésből és a gazdaság újraindításából a szolidaritás jegyében az önkormányzatoknak is ki kell venni a részüket, így a gépjárműadó eddig helyben maradó része ezeket a célokat segíti, ez Zalaegerszeg esetében 280 millió forint hozzájárulást jelent.

– A vállalkozások segítése érdekében az idegenforgalmi adót nem kell befizetniük az érintett cégeknek, ez 30 millió forint kiesést jelent a város költségvetésében.

– A parkolás ingyenessé vált. A Városgazdálkodási Kft. parkolási üzletágának éves szinten 300 millió forint bevétele szokott lenni parkolási díjakból. Ebből a cég 100 millió forintot átadott az önkormányzatnak, amiből utakat, járdákat aszfaltozunk, 200 millió forint pedig a kft-nél maradt (dolgozók bérköltsége, járulékok, üzemeltetés, temetkezési üzletág és kommunális üzletág költségeinek kiegészítése, fűnyírás, parkosítás, virágosítás).

– A fenti három tétel 510 millió forintot jelent (ebből a parkolási díjkiesés kisebb lesz, hiszen nem a teljes évet érinti). Emellett még két fő saját bevételi formája van az önkormányzatnak. Az egyik az iparűzési adó, amiből 2020-ban rekord összeget reméltünk, 4,7 milliárd forintot terveztünk. A válság hatására azonban sok üzlet bezárt, gyárak álltak le, munkahelyek szűntek meg, így a kieső összeg akár milliárdos tétel is lehet. A másik pedig az építményadó, amiből 2020-ban 1 milliárd forintot reméltünk, de valószínűleg ez is kevesebb lesz.

– Emellett közel 170 millió forinttal számolhatjuk az önkormányzati intézmények elmaradó bevételeit (nincsenek fizetős koncertek, kiállítások, színházi előadások, könyvtári kölcsönzések, belépődíjak, stb.).

– Összességében a járvány és a gazdasági válság hatására tehát 2020-ban igen jelentős, 1,5-2,0 milliárd forintos kieséssel is számolhatunk, ami az áthúzódó hatás miatt valószínűleg 2021-re is érvényes lesz. Két rendkívül nehéz, szűk esztendő áll előttünk.

– Éppen ezért már a járvány elején elkezdtük egy új, alternatív városi költségvetés kidolgozását, amelyről be is számoltam. A fő szempont a város működőképességének, az önkormányzat fizetőképességének megőrzése!

– Ennek biztosítása érdekében első körben töröltünk minden idei programot, rendezvényt, fesztivált, az ezekre szánt összegeket pedig járványügyi védekezésre csoportosítottuk át. Eddig egyébként, március közepe óta közel 100 millió forintot fordítottunk védelmi kiadásokra (ezt tételesen is be fogom mutatni a veszélyhelyzet végén – maszkok, védőfelszerelések, szociális étkeztetés, fertőtlenítés, tesztelések, stb.).

– Leállítottunk és töröltünk minden önkormányzati forrásból tervezett felújítást, fejlesztést, beruházást, aszfaltozást, útépítést, kifizetést. Csak azok a projektek mehettek tovább, amelyek nem önkormányzati forrásból valósulnak meg (pl. állami forrásból a Modern Városok Program, EU-s forrásból a TOP program, vagy egyéb pályázati támogatásoknak köszönhető programok).

– Jelentősen beszűkülnek, sok esetben megszűnnek 2020-ban és 2021-ben a támogatási lehetőségeink (sportegyesületek, civil szervezetek, kulturális egyesületek, művészeti együttesek, stb.).

– A kieső bevételek után rendelkezésre álló forrásból elsősorban arra koncentrálunk majd az idei évben és jövőre is, hogy megőrizzük a város működőképességét és az önkormányzat fizetőképességét, hiszen fenn kell tartanunk az 1269 önkormányzati dolgozót foglalkoztató intézményrendszert (orvosi rendelők, ügyelet, bölcsődék, óvodák, idősotthonok, szociális intézmények, múzeum, falumúzeum, könyvtárak, színház, bábszínház, művelődési házak, stb.), valamint fizetnünk kell a rezsit, a számlákat, a takarítási, közvilágítási, és egyéb költségeket. Most ezt kell megoldanunk, erre kell a forrásokat biztosítanunk! Nem így terveztük! Két nehéz és szűk esztendő elé nézünk, amikor sok mindenre nem fog jutni pénz, de hiszem, hogy közös összefogással és szolidaritással végül túl leszünk a nehézségeken!

Végeztünk a lakossági maszkok csomagolásával és postázásával, melyek viseléséről már a húsvéti intézkedés alkalmával is döntöttünk és a döntés azóta is érvényben van. Az elmúlt három hétben 45 ezer (!) lakossági maszk készült el, ezek steril csomagolása, hajtogatása és borítékolása után a posta dolgozói vitték ki a címekre. Köszönet a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ minden dolgozójának, az önkénteseknek és a postásoknak! Hétfőn, szerdán és csütörtökön délután újabb 5-5-5 ezer maszk készült el, így a mai napon elmondható, hogy postára adtunk minden lakossági maszkot. Mi volt a küldési sorrend? A címek a lakcímnyilvántartóban szereplő állandó lakcímek szerint lettek nyomtatva, de mivel egyszerre sokan dolgoznak rajta, nem volt benne semmi sorrendiség, csak ahogy a kupacokkal végeztek az önkéntesek. Így lehetett olyan, hogy egyes családtagok megkapták, mások még nem. Miért külön kapta mindenki? Mert adott, hogy a postán egy boríték milyen vastag lehet és maximum mekkora súlyú. Három vagy négy maszk nem fért bele egy közepes borítékba, arra pedig már nem volt energiája az önkénteseknek, hogy válogassanak és még boríték méreteket is rendezzenek. Ha bármely zalaegerszegi állandó lakos hétfőig nem kapja meg a maszkot, kérem nekem jelezze. Fontos: ezek a maszkok sem tudják megakadályozni, hogy valaki elkapja a vírust. A fő céljuk az, hogy viselőjük ne adja tovább a fertőzést. A betegek nagy része tünetmentes és úgy is terjeszti a vírust, hogy nem is tud róla. Ha tehát minden zalaegerszegi viselni fogja a maszkokat, akkor jelentősen lehetne csökkenteni a járvány terjedését. A maszkok 100 százalékos pamutból készültek, sokszor felhasználhatók, 60-80 fokon moshatók (lehetőleg naponta, minden használat előtt kell mosni őket), centrifugázhatók, szárítógépbe is tehetők, 100-200 fokon vasalhatók. Kérem Önöket, hogy viseljék őket!

A mai adatok szerint Zala megyében eddig 42 főnél mutatták ki a koronavírus fertőzést. Közülük többen tünetmentesek, illetve otthon gyógyulnak és már vannak olyanok is, akik felépültek, meggyógyultak és már negatív teszteredményekkel rendelkeznek.

A hatóságilag házi karanténra kötelezettek száma jelenleg a városban 51 fő. (Az összes eddigi 210 határozatból 159 már lejárt.)

A zalaegerszegi bölcsődék közül a Tipegő Bölcsődében biztosítjuk indokolt esetekben a kiscsoportos felügyeletet, ahol ma 14 ilyen gyermek volt.

A zalaegerszegi óvodák közül a Kis utcai Óvodában biztosítjuk indokolt esetekben a kiscsoportos felügyeletet, ahol ma 22 ilyen gyermek volt.

Az önkormányzat által biztosított közétkeztetési lehetőséget (ebéd elvitelének formájában) a bölcsődék esetében 4 fő, az óvodák esetében 74 fő, az iskolák esetében 78 fő vette igénybe. Szociális alapon 330 főnek szállítottunk ki ma ebédet.

Az önkormányzat által az időseket segítő támogatói programba új személy nem kapcsolódott be, a teljes ellátotti létszám 99 fő.

Aki szeretné támogatni az önkormányzat védelmi programját, a maszkok és egyéb védőfelszerelések beszerzését, az itt tud adományt felajánlani: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata letéti számla: 11749008-15432704-06530000 (eddig 13.877.565 Ft gyűlt össze). Aki a Zala Megyei Szent Rafael Kórházat szeretné támogatni, itt teheti meg: Ispita Alapítvány, Budapest Bank 10104961-07114362-00000000, vagy OTP 11749008-20137247.”