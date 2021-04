Tovább nőtt a koronavírusos betegek száma Zalában

Mutatjuk a friss adatokat.

131 beteggel nőtt a beazonosított fertőzöttek száma péntek reggelre Zalában. – derül ki a kormányzati tájékoztatóoldal adataiból. Megyénkben 2020 tavasza óta összesen 14629 koronavírusos beteget igazoltak eddig.

Magyarországon folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 2 156 680 fő, közülük 863 195 fő már a második oltását is megkapta. A brit vírusmutáns továbbra is nagyon gyorsan terjed, ezért kérjük, hogy a húsvéti ünnepek alatt is tartsák be az óvintézkedéseket! 9055 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 670 776 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 267 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 21 262 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 413 370 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 236 144 főre emelkedett. 11 747 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1467-en vannak lélegeztetőgépen.