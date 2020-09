Tótszerdahelyen idén ünneplik a település első írásos említésének 650. évfordulóját

Megújulnak a Fedák-kúria szobái, emlékpadot és parkot alakítanak ki a 650 éves település tiszteletére. Számos fejlesztés valósult meg és valósul meg még eztán a horvát ajkú községben.

Ezekről Havasi Viktória polgármester számolt be lapunknak.

– A tavalyi Start-munkaprogramunkat idén fejeztük be, melynek keretében végeztünk az iskola közelében a térkövezéssel, parkosítással, díszkövek kihelyezésével – kezdte a Mura menti település polgármestere. – Az idei program keretében szintén térköves sétányt alakítottunk ki a tájház melletti játszótér felé, mert a gyerekek erre járnak óvodába, és korábban gyakran sáros útszakaszon voltak kénytelenek közlekedni. Így ez egy praktikus és célszerű beruházás volt. A játszótér kerítését a Petőfi utca oldalán pedig megtoldottuk az út felé, így reményeink szerint sikerül kiküszöbölnünk a balesetveszélyes helyzeteket, melyek abból fakadhatnak, hogy a gyerekek kifutnak az autók elé.

Havasi Viktória arra is kitért: az önkormányzat a saját útjain aszfaltozást végzett, a kátyúsabb szakaszokat újították fel, szintén a Start-munkaprogram keretében (önrésszel kiegészítve), mellyel 13 helybélit foglalkoztathattak.

– Mindezen túl az elmúlt időszakban pluszterületet vásároltunk a temetőhöz, mert a sírkert meglévő kapacitása már szűkösnek bizonyult – folytatta a polgármester. – Az ősz folyamán a temetőnél is kerítést húzunk, illetve parkosítást végzünk. Az önkormányzat a nyári szünetben öt diákmunkást foglalkoztatott, júliusban három lánynak, augusztusban pedig két fiúnak adtunk munkát. A templom takarítását végezték heti egy alkalommal – ezt is a Start-program révén sikerült megoldanunk, ami azért fontos, mert korábban ez állandó problémát jelentett a településen. Továbbá az év folyamán felülvizsgáltuk a település játszótereinek játékait is, és ahol szükséges volt, ott elvégeztük a felületkezelésüket, így most azok jó állapotban vannak.

A polgármester azt is említette, hogy idén ünneplik a település első írásos említésének 650. évfordulóját, s mivel a tervezett éves programsorozatot a koronavírus-helyzet meghiúsította, úgy döntöttek, hogy a helyi horvát nemzetiségi önkormányzattal együttműködve (mellyel kiváló a kapcsolat) a kerek évforduló alkalmából emlékparkot alakítanak ki. Ez várhatóan ősz végére elkészül.

– A Kisfaludy-programtól nyertünk 8 millió forintot a Fedák-kúria szobáinak festésére, tatarozására is, s ugyan nem nyertünk még, de ebben a reményben nyújtottunk be pályázatot a Magyar Falu programra a ravatalozónk felújításához. Ez körülbelül 20 millió forintos projekt lesz – közölte Stricz Zoltán jegyző, majd Havasi Viktória így folytatta: – Pályáztunk a Belügyminisztériumhoz az orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének felújítására, illetve a fűtésrendszer napelemek felszerelésével történő korszerűsítéséhez. Mivel ez az utolsó középületünk, melyet fel kell újítanunk, nagyon reménykedünk a pozitív elbírálásban. Tervezzük a Zrínyi utca teljes aszfaltozását, tervek, költségvetés rendelkezésre állnak, folyamatosan keressük a lehetőséget ennek megvalósítására – jelentette ki a polgármester.

Ezen kívül az önkormányzat még egy 2019-ben beadott pályázat keretében támogatást nyert a horvát–magyar határon átnyúló Interreg-programtól arra, hogy aszfaltos kerékpárutat építsenek az önkormányzati kavicsbányánál lévő horgásztó köré, s a projekt keretében egy úgynevezett okospadot is kihelyezhetnek. A beruházás hamarosan a megvalósítás fázisába lép.