Tóth Gábor: A fiatalokat is érintik a nemzeti konzultáció témái

Az ifjabb korosztályokat is foglalkoztatják, érintik azok a témák, amelyek a nemzeti konzultáció aktuális kérdései között szerepelnek. Erről beszélt Tóth Gábor, a Zalaegerszegi Fiatalok Egyesületének alelnöke.

Mint mondta, civil szervezetük próbál olyan találkozási lehetőségeket teremteni a fiataloknak, amelyeken eszmét cserélhetnek különféle, őket érdeklő témák kapcsán. Hozzátette, a vírusjárvány ilyen, hiszen annak hatását, következményeit mindenki érzékelte a saját bőrén vagy a családjában.

– Mi afelé tereljük őket – folytatta Tóth Gábor –, mindenről csak úgy mondjanak véleményt, ha előbb tájékozódtak, a dolgok mélyére néztek, hiszen így hozhatnak átgondolt döntéseket az életben. Ez a szemlélet természetesen igaz a nemzeti konzultációra is.

A civil vezető szerint a gazdasági terület talán a legfontosabb a fiatalok számára, hiszen a felnőtt életüket most kezdőknek nem mindegy, vannak-e munkahelyek s biztos gazdasági háttér az országban. Ez azért lényeges, hogy ne kelljen külföldön vagy éppen idehaza, de kényszerpályán mozogniuk, s azzal foglalkozhassanak, amivel tényleg szeretnének, és szakmájukban, hivatásukban találjanak megélhetést, ami megalapozza a jövőjüket, szögezte le.

– Természetesen az sem mindegy, hogy a világjárvány kapcsán Magyarországon milyen intézkedések születnek – árnyalta tovább a képet Tóth Gábor –, mivel azok a fiatalok életére is kihatással vannak. Egyesületünk is arra kényszerült a tavasszal, hogy lemondja, elhalassza programjait, elmaradtak a találkozások, a beszélgetések. Persze, a kapcsolattartásra számos megoldást kínál a digitális világ, ezekkel éltünk is, de hiányzott a személyes kommunikáció és az a légkör, amit egy rendezvényen lehet megteremteni.

A Zalaegerszegi Fiatalok Egyesületének alelnöke azt mondta, a tavaszra tervezett eseményeiket – ha az egészségügyi helyzet engedi – ősszel pótolják.