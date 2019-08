Történelmi túra a Zrínyiek emlékhelyein, Horvátországban

Rendszeresen szervez történelmi emléktúrákat a magyar história nagyjaihoz köthető helyszínekre a Zalai Magyar Nemzeti Szövetség és a Rákóczi Szövetség Zalaegerszegi Szervezete. Ezúttal a „Zrínyiek útján” mottóval Horvátországban járt a csoport, az utazásról Paál István, a szervező egyesületek elnöke küldött beszámolót lapunknak.

Amikor a Zrínyiek neve felvetődik, az 1566-os szigetvári kirohanás Zrínyi Miklós és harcosai által, aztán közel 100 év múltán a muraközi védelmi harcok és a híres téli hadjárat gróf Zrínyi Miklós személyéhez kapcsoltan, a Szigeti veszedelem hőseposza, valamint a Wesselényi-féle összeesküvésben lefejezett Zrínyi Péter történelmi személyiségei jönnek elő emlékeinkből. Pedig életművük sokkal terjedelmesebb, európai kitekintésben is. Az ősök azonos néven jegyzett hírességei számottevő szerepet játszottak az Árpád-kori Magyarország, majd Ausztria–Magyarország történelmében. Ennek tiszteletében került sor Horvátországban a kultúrtörténeti és történelmi emlékhelyeik felkeresésére a Zrínyiek útján címmel elnyert pályázat támogatásával.

Az utazó társaság magyar nemzetiségű szlovéniai egyesületi tagokból, a Nyírségből érkezett hagyományőrző nemzettársakból, murakeresztúri horvát nemzetiségi barátainkból állt. Mindenki magyar nyelven beszélt, és két Magyar Kultúra Lovagja címmel rendelkező honfitársunk is velünk tartott. Zalaegerszeget a Zalai Magyar Nemzeti Szövetség és a Rákóczi Szövetség Zalaegerszegi Szervezete 4 fővel képviselte. Utunk során erősíteni szándékoztunk a kisebb koccanásokkal kísért 800 éves testvériségből és közös államiságból következő barátságot.

Célszerű tudni, ha a Zrínyiekről (horvátul Zrinszki) beszélünk, hogy nevüket a brebiri Subicsok Nagy Lajos királyunk által adományozott Zrin vára birtoklásától vették fel, és több száz éven át főnemesi rangban a legmagasabb horvát méltóságot, a báni címet is több generációjuk birtokolta. A horvát középkori arisztokrácia – mint hazánkban is – az egyéni boldogulás mellett kötelességének tartotta a haza védelme mellett az ország gyarapításáért történő fáradozást. A Zrínyiek több generációja ilyen volt, sok évszázadon át az állandó török hódítás megfékezésében sokan áldozták hősként életüket. Magyar vonatkozásban a legismertebb közülük a Miklós, Péter testvérpár, akiknek dédapja Szigetvárnál megállította Szulejmán Bécs elfoglalására indult hatalmas seregét. A dédunokák közül, akik a Habsburgok helyett új királyt akartak választani, egyik sem érte meg a 45 életévet. Miklóst, aki az anya, gróf Széchy Magdolna jogán magyarnak vallotta magát, a kursaneci erdőben „kétlábú vaddisznó”, Péter öccsét, aki horvátnak tartotta magát, és sógorát, Frangepán Ferencet a bécsújhelyi hóhér által veszejtette el a magyargyűlölő Habsburg-diktatúra. Ezek tudatában és múltjuk tiszteletében vállalkoztunk a történelmi célú túrára.

Első utunk Kursanecre (magyar nevén Zrínyifalvára) vezetett, ahol a merénylet következtében elhunyt Zrínyi Miklós megöletésének helyszínén felállított emlékoszlopnál tisztelegtünk. A következő úti cél Zágráb kirándulóhelye, a Medvenica természetvédelmi park volt, ahol csatlakozott hozzánk a helyi egyetem történelemprofesszor asszonya, a továbbiakban idegenvezetőnk, akit az elmúlt évi zalaegerszegi Zrínyi-emlékünnepségünkön vendégünkként is tisztelhettük. A Medvenica természetvédelmi parkban található Horvátország első ércbányája. 1463-ban Mátyás király Zrínyi Péter grófnak bányajog-adományozás révén összes birtokán engedélyezte arany, ezüst és más fémek kitermelését. Leereszkedve a mi Kékesünk magasságú, gyönyörű erdős hegyről, ahonnan csodálatos panoráma nyílik Zágrábra, célba vettük a fővárost. A magyar emlékek közül kiemelkedik a katedrális, amelynek építését II. András királyunk az 5. keresztes hadjárat bevételeiből fedezte. Itt nyugszanak az 1671-ben Bécsújhelyen lefejezett (1919-ben exhumált) Zrínyi Péter, Frangepán Ferenc és Péter fia, Zrínyi Ádám hamvai. Zágráb óvárosának, Gradacnak nevezetessége a keleti kapu, amelynek építését 1241-ben, a tatárjárás évében IV. Béla királyunk rendelte el.

1731-ben a tűzvész a környék házait elpusztította, és a helyiek csodának tartják, hogy a kapun lévő, Jézust és Máriát ábrázoló festmény sértetlenül vészelte át a katasztrófát. A kőkaput szent helynek tartják, ahol a környék hívei mindig imádkoznak. Számunkra is különleges érdeklődésre tartott számot belvárosi sétánk során Jellasics lovas szobra, aki kardjával korábban északkelet irányba, Magyarország felé, jelenleg délkelet irányba, feltételezhetően Szerbia felé mutat, nem véletlenül. További nevezetesség a Szent Márk-templom. Jellegzetes mázas tetőcserepei az 1800-as évek Magyarországából származnak, a tető Horvátország, Dalmácia, Szlavónia és Zágráb címerét ábrázolja.

A következő állomásunk a Zágrábtól 55 km-re délnyugatra fekvő Karlovac (Károlyváros) volt. Karlovac-Turanj a város déli városnegyede, itt állították fel a honvédő háború múzeumát, amelynek harcban használt és megsemmisült eszközeit sikerült megtekintenünk. Érdekessége Karlovacnak, hogy Európában csupán három olyan város van, amelynek alaprajza egy hat­ágú csillagot formáz, az olaszországi Palmanova, a jelenleg Szlovákiához tartozó Érsekújvár és Karlovac. Karlovac a négy folyó, a Kupa, Mreznica, Korona és Dobra torkolatánál épült fel.

A közelben volt csoportunk „támaszpontja”, a hegyoldali Hotel Roganac, ahonnan indultak túraútjaink. A Karlovac­ban, a Jellasics terén álló épület (jelenleg városi múzeum), amelynek építtetője a 17. században Frangepán Kristóf generális volt, egykor a Zrínyiek palotájaként funkcionált, ahol Zrínyi Péter házasságot kötött. A város határában áll a középkori vár, amely 1442-től a Frangepánoké volt, majd 1544-ben Frangepán István Zrínyi Miklóssal kötött szerződésével utóbbi tulajdona lett. 1582-ben az utód Zrínyi Györgytől a király a károlyvárosi parancsnokság számára megvásárolta. 1896-ban Károlyváros megvásárolta és felújíttatta helytörténeti múzeum és szálloda céljára.

A legnagyobb érdeklődésünket a gyönyörű környezetű Ozalj vára váltotta ki, a tövében folyó kristálytisztának ható Kupa folyóval. A valamikori várat 1398-ban Zsigmond királyunk 42 ezer forintért Frangepán Miklós grófnak eladta, majd többszörös rokoni és házassági kapcsolatok révén 1550-től a Zrínyieké lett, amíg a Wesselényi-féle összeesküvésben való részvételért Pétert ki nem végezték. A vármúzeumban látható az a kard, amellyel Bécsújhelyen Zrínyi Pétert és Frangepán Ferencet lefejezték.

Ebben a várban született Zrínyi Péter leánya, a mi Zrínyi Ilonánk, II. Rákóczi Ferenc nagyságos fejedelmünk édesanyja, Munkács várának hős védője, a hontalanná vált késmárki Thököly Imre erdélyi fejedelem későbbi felesége. Ozalj várának tulajdonosa volt a legutolsó Zrínyi fiú, Ádám, aki a század legnagyobb emberveszteségével zárt szalán­ke­méni, török elleni nagy csatában elesett, ezzel kihalt a Zrínyi-ág, és a várat a kincstár eladta a birtokaival együtt.

Volt módunk egy este a II. Sixtus pápa tiszteletére emelt, 925-ből származó templomot Pribic Crkveni településen megtekinteni, amelyből elutazva a buszból látható volt Zrínyi Péter valamikori vadászkastélya is. Az utunkat végigkísérő jelentős hőség ellenére a következő állomásunk Brod na Kupi volt, ahol a Frangepánok udvarházat építettek. A stratégiai jelentőségű, hajdan gázlóként használt folyószakaszban frissítettük magunkat, a 12 Celsius-fokra taksált folyóvíz „lábfagyasztó” volt a 34 fokos hőmérséklet mellett.

A történelmi túra utolsó napján a Rijekához (Fiume) tartozó Trsat városrészt vettük célba, ahol az 1544-ben Zrínyi Miklósra szállt Frangepán-várat néztük meg, csodálatos kilátással a rijekai tengeröbölre.

Utolsó állomásunk a mai Krk szigetre átívelő híd közelében lévő – Frangepánok és Zrínyiek által birtokolt – Kraljevica volt. Itt a 17. század első felében épült „öreg várat” és az 1650-ben épült Fran­gepán-féle „új várat” tekintettük meg, amelyben 1671-ben a Habsburgok trónfosztására szövetkezett Zrínyi Péter és Frangepán Ferenc tárgyalhatott.

A sűrített Zrínyi-emléktúra utolsó programja a nagy melegben napok óta óhajtott fürdés volt az Adria kék vizében, a várak alatti szabadstrandon. A humort egy napon sem nélkülöző csapat, megkoronázva vidámságát, hazafelé utazva megtörtént falusi esetek felelevenítésével tette közkinccsé mindegyik vidék mai napig frissen tartott nevettető eseményeit. Minden kulturális célzatú utazás végén óhatatlanul megfogalmazódik egy konklúzió, amely a látottak és érzések kapcsolatából áll össze. Ami az általános összegzést illeti, sokunkban megfogalmazódott az a nézet, hogy a több mint 800 éves horvát–magyar történelmi és dinasztikus kapcsolatok kellően érzékelhetők az építészeti emlékekben. A számtalan háború és hatalmi viszálykodás viszont mély sebeket vágott nemcsak a történelmi személyek megítélésében, de az emlékeik ápolásában is. Sajnos a mélyen katolikus horvátok szellemének kisugárzásában is – mint a világ minden részén – a kommunista uralmi időszak káros ideológiája és gyakorlata a sok fejlődés és változás ellenére máig érzékelhető. Példaként említhető ehhez a Csáktornya külterületét képező Senkovecen (Szent­ilona) a Zrínyiek generációs temetkezési helye és kápolnája, amelynek a szétrombolt állapotán csak provizórikus állagmegóvó lépések érzékelhetők több év óta. A Zrí­nyiek és Frangepánok, a horvát történelem óriásaiként, sokkal többet érdemelnének.

De van mit söpörnünk a saját portánkon is, hiszen a magyar múlt is tele van érdemtelenül megítélt vagy elfelejtett kiválóságokkal, annak ellenére, hogy végre megindulni látszik egy hagyománytisztelő, hagyományápoló országos gondolkodás és tenni akarás. Ami a zalaegerszegi különítményt illeti – de kinyilatkozhatnánk ezt általánosan a többi útitárs nevében is –, hálával és köszönettel tartozunk meghívóinknak, a murakeresztúri Zrínyi Kadétok Egyesület elnökének, Papócsi Lászlónak, valamint az oktatás, közélet lelkes zászlóvivőjének, a Zrínyi-kultusz széles körű ápolójának, Kovácsné Kővágó Annának, a Zrínyi Miklós Általános Iskola igazgató asszonyának, a Magyar Kultúra Lovagja cím méltó viselőjének, akik lehetővé tették e sok ismeretet nyújtó történelmi utazáson való részvételünket – összegzett végül Paál István, a Zalai Magyar Nemzeti Szövetség és a Rákóczi Szövetség Zalaegerszegi Szervezetének elnöke.