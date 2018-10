Történelmi film ősbemutatója nagykanizsai szereplőkkel

A régi fény ragyogjon! címmel kosztümös dokumentumfilm készült Szigetvár 1566-os ostromáról, illetve elestéről. Az ősbemutató pénteken 18 órakor lesz a Medgyaszay Házban.

A filmet Gerebics Sándor rendezte, s ő az alapötlet szerzője is. Az ősbemutatóra a Hadtörténelmi Esték sorozat keretében, s a Thúry György Emlékév jegyében kerül sor. Az alkotás különlegessége, hogy az ismeretterjesztő sorozat szervezője, Kocsis Edit is szerepel benne két másik nagykanizsai történelmi hagyományőrzővel, Németh Zoltánnal és Kovács Bálinttal együtt. A filmben elismert történészek: Fodor Pál, Hóvári János, Négyesi Lajos, dr. Kelenik József és Varga Szabolcs is megszólalnak, így Gerebics voltaképpen a végvári játék segítségével, illetve a szakértői megszólalásokon keresztül rekonstruálja az akkori eseményeket. Aktualitását az is adja, hogy idén emlékezünk Zrínyi Miklós születésének (1508) 510. évfordulójára.

