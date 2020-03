Történelemről, tavaszról szavaltak Keszthelyen

Több mint két évtizede minden márciusban megrendezi a Felfénylő szavak területi szavalóversenyt a Zöldmező utcai EGYMI tanulásban és értelmileg akadályozott gyermekek számára.

Keszthely Több mint két évtizede minden márciusban megrendezi a Felfénylő Szavak területi szavalóversenyt a Zöldmező utcai EGYMI tanulásban és értelmileg akadályozott gyermekek számára. Három megye gyógypedagógiai intézményeiből érkeztek a résztvevők a pénteken megszervezett versenyre. Újdonságnak számít a nagymúltú verseny történetében, hogy integráltan oktatott sajátos nevelési igényű gyerekek is a fellépők között voltak. -Ezzel az esélyenlőséget támogatjuk és a tehetséggondozás területén is nagyon nagyon nagy lehetőséget tudunk nyújtani a gyerekeknek- foglalta össze Krasznai Tamásné, a Zöldmező utcai EGYMI igazgatója a verseny lényegét. Ő, majd Manninger Jenő országgyűlési köszöntötte a résztvevőket. Ötven gyermek lépett fel: az 1848-as forradalomhoz és a tavaszhoz kötődő verseket szavaltak, de idén már prózát, mesét is mondtak a közönségnek. Képünkön Molnár Máté szerepel.