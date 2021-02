Tornaszoba, tanuszoda, ipari park – Több pályázaton is sikeresen szerepelt Letenye

Az elmúlt időszakban több pályázati kiíráson szerepelt sikerrel a határ menti város önkormányzata.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Ezekről Farkas Szilárd polgármester számolt be. Mint elmondta: a képviselő-testület még tavaly döntött arról, hogy pályázatot nyújt be az Eötvös utcai óvoda épületének külső, illetve belső komplex felújítására, a Bajcsy utcai óvoda épületének nyaktaggal történő bővítésére, a szintén Bajcsy utcai köztemető fejlesztésére, valamint a letenyei önkormányzati hivatal épületének felújítására.

– Sajnos, a letenyei közös önkormányzati hivatal és az Eötvös utcai óvoda épületének felújítását célzó pályázatunk nem nyert, mint ahogy a temetői infrastruktúrával kapcsolatos munkaanyagunk sem – jelezte a polgármester. – Viszont a Magyar Falu Program „Iskolai tornaterem, tornaszoba fejlesztése” című alprogramján a Nagykanizsai Tankerületi Központ által benyújtott sikeres pályázat révén közel 37 millió forint támogatásban részesült a Letenyei Andrássy Gyula Általános Iskola. A támogatást a meglévő, de az idők folyamán amortizálódott intézményi tornaterem felújítására fordítják. Ezúton szeretném megköszönni mindazok munkáját, akiknek köszönhető a pályázat sikere. Nagy örömünkre szolgál továbbá, hogy a képviselő-testület által meghozott testületi, fenntartói döntésnek köszönhetően, ugyancsak a Magyar Falu Program támogatásával hamarosan lehetőségünk nyílik a Bajcsy utcai óvoda épületének bővítésére, aminek keretében új tornaszoba és szertár épülhet 70 négyzetméternyi területen. A beruházás mintegy 30 millió forintból valósul meg.

Farkas Szilárd arról is beszámolt: kormányzati döntésnek köszönhetően az Andrássy Gyula Általános Iskola és a Letenyei Hóvirág Óvoda mögötti területen – melyet az önkormányzat ingyenesen bocsátott az állam rendelkezésére – tanuszoda épülhet. Az 1300 négyzetméter hasznos alapterületű létesítményben egy 25 méteres, hatpályás, szabványméretű medence és egy 10×6 méteres tanmedence kap helyet, amely nemcsak a diákok úszás oktatására, de akár a szabadidő- és versenysportra is lehetőséget kínál a településen. A munkaterület előkészítése már részben megtörtént, hamarosan kezdődik a kivitelezés.

– Elindultak továbbá az „ECO BRIDGE” címet viselő projekt előkészítési munkálatai – jelezte a településvezető. – A projekt vezető partnere Csáktornya, projektpartnerek pedig Letenye, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Muraköz megye, valamint egy természetvédelemmel foglalkozó szervezet. Letenyén a Kárpáti utcában lévő volt gyermekorvosi rendelő helyén egy, a biodiverzitást bemutató és népszerűsítő látogatóközpontot kívánunk létesíteni az épület felújításával, különféle eszközök, bútorzat beszerzésével. Az épület felújításán és az eszközbeszerzésen túl az ingatlanon található zöldfelület revitalizációja is hangsúlyt kap. Örömünkre szolgál továbbá, hogy a már meglévő Mura Ipari Park közműfejlesztésére is nyertünk 263.541.109 forintot a Terület- és településfejlesztési operatív programtól. A projekt során 3 új közművesített ipari telek jön létre a betelepülni szándékozó vállalkozások számára. A telkek víz-, gáz-, villany- és szennyvízkiállásokkal lesznek ellátva, a megközelítéséhez szükséges utat, valamint a közvilágítási rendszert is kiépíti a kivitelező. Természetesen, egyelőre pályázati támogatásban nem részesített terveinket sem adjuk fel, azok megvalósítását a jövőben is kiemelten kezeli a képviselő-testület – és bízunk a város iránt már eddig is megnyilvánuló pozitív hozzáállás folytatódásában úgy kormányzati, mint megyei szinten.

Farkas Szilárd végül hozzátette: pályázni kívánnak a Magyar Falu Program most megjelent, legújabb kiírásaira is.