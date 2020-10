Tornacsarnokkal és új tantermekkel is bővül a zalaapáti iskola

Majdnem 900 millió forintból megújul és bővül a zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola. A beruházás egyik fontos elemeként tornacsarnok is épül.

A csütörtöki alapkőletétel előtt Magyar Ferenc, a Nagykanizsai Tankerületi Központ igazgatója emlékeztetett, három körzetközponti intézmény – a zalaapáti mellett a borsfai és a gyenesdiási iskola – jelentős fejlesztésére összesen 3,8 milliárd forintot nyertek, amelyből 1,2 milliárd forint kormányzati támogatás.

– Új szaktantermek és tornaterem épül mindhárom helyszínen, ezzel is nagyban javítva a mindennapos testnevelés feltételeit – hangsúlyozta Magyar Ferenc –, ugyanakkor megújulnak a meglévő tantermek, a kültéri sportpályák, a kiszolgáló- és mellékhelyiségek is.

A projekt részeként korszerű, oktatást segítő eszközöket vásárolnak, a pedagógusok pedig módszertani képzéseken bővítik tudásukat.

Magyar Ferenc kiemelte, a beruházások nyertesei a diákok, akik a kellő hivatástudattal rendelkező, szakmailag felkészült pedagógusoktól olyan gyakorlatias, a későbbi életük során jól hasznosítható tudást szerezhetnek, amellyel megállják a helyüket felnőtt korukban. A pedagógusok pedig, a módszertani megújulást követően, még az eddigieknél is jobb körülmények között végezhetik mindennapi munkájukat, tette hozzá.

Vincze Tibor, Zalaapáti polgármestere felhívta a figyelmet arra, hogy az iskola jelentős kormányzati támogatást kapott a fejlesztéshez, ami talán visszaigazolása az önkormányzat eddigi családbarát, támogató gyakorlatának is. Arról is beszélt, hogy a több mint 40 éves épület bővítését a növekvő gyereklétszám is indokolta, s a fejlesztés hozzájárul Zalaapáti megtartó erejéhez. Az is fontos, folytatta, hogy a sportcsarnokkal – amely az aprócska tornaszobát váltja – a település új közösségi színtérrel gazdagodik.

Manninger Jenő országgyűlési képviselő úgy fogalmazott: a kormányzat célja, hogy a kisebb településen is legyen jövőkép az emberek előtt, ennek egyik záloga pedig a megfelelő, minőségi oktatási környezet. A zalaapáti iskolafejlesztés tágabb hatású, hiszen az intézmény mikrotérségi központ, több települést is szolgál, összegzett a politikus.

– Fontos, hogy nemcsak a felhasznált anyagok, köbméterek számítanak, hanem a minőség is, és ennek további javítására is lehetőséget kínál ez a pályázat – fogalmazott Manninger Jenő.

A csütörtökön elhelyezett alapkőbe Zalaapáti 2019-24 közötti ciklusterve, a támogatási szerződés, egy Zalai Hírlap s a gyerekek jövőnek írt üzenete is belekerült.