Tornacsarnok és vívóterem épülhet 2,54 milliárdból

Az egyházi célú fejlesztések között megítélt összeg kedvezményezettje az iskolát fenntartó Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend.

A hírt csütörtökön sajtótájékoztatón jelentette be Balaicz Zoltán polgármester és Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos. Elsőként a polgármester méltatta Mindszenty József jelentőségét, s a megyeszékhely törekvéseit emléke méltó ápolására. A fejlesztés kapcsán kifejtette, a vívóterem megépültével a sportág utánpótlásközpontjává válhat az iskola.

Köszönetét fejezte ki Vigh Lászlónak, aki eredményes lobbitevékenységgel szolgálta a megálmodott célt.

Utóbbi ennek részleteiről is szólt, felidézve, hogy Orbán Viktor, Varga Mihály, Lázár János, Seszták Miklós és Semjén Zsolt egyaránt beavatást nyert a tervbe. Mint mondotta, azért képes az ország ilyen óriási fejlesztésekre, mert egyre többen dolgoznak. Vigh László jelezte, míg 2010-ben 1,8 millió ember fizetett adót hazánkban, addig mára ez a szám 4,4 millióra emelkedett. A folyamat eredményeként idén 4,3-4,5 százalékos gazdasági növekedéssel számolhatnak.

Françoise Debeaupte nővér, a Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend rendfőnöke elmondta, elődeik már a 17. században megfogalmazták, hogy a nevelés mellett a gyerekek állóképességének növelésére is figyelemmel kell lenni, s a rend nevelési programjában ma is jelentős szerepet kap az egészségmegőrzés. Az iskola jelenlegi tornaterme 90 éves, s nem felel meg a kor elvárásainak. Mindenkinek megköszönte a fejlesztési projekt melletti kiállást, utalva Székely János szombathelyi megyéspüspök ebbéli szerepére. Kiemelte, a megépülő létesítményekkel nem csak az iskola, hanem a város és a megye is gazdagodik, hiszen újabb sporteseményeket tudnak fogadni.

Csordás Róbert, az iskola igazgatója az együttműködés szép példájaként méltatta a támogatás elnyerését, majd Darabos Géza építész szólt, úgy is, mint tervező, s úgy is, mint a Zalaegerszegi Vívóegylet elnöke. Kitért rá, a megyeszékhelyen 50 éves a vívósport, s szebb jubileumi ajándékot nem is remélhetett volna. Elmondta még, hogy a vívószövetségtől 30 milliós eszköztámogatást kapnak.

A kézilabdapálya méretű, lelátóval kiegészülő tornacsarnok és a 16 pástos vívóterem a mostani teniszpályák helyén, a Zárda utcai fronton épülhet majd meg.