Tönkretették a szarvasok a dél-zalai település gyümölcsöskertjét

Tönkretették a dél-zalai település közösségi gyümölcsöskertjét a szarvasok. A drótkerítést letaposták, az almafák hajtásait, kérgét lerágták, szinte egyetlen ép növény sem maradt a kultúrház mögött elkertelt területen. A helybéliek azt mondják, nemcsak az önkormányzati tulajdon sérült a környező erdőkben nevelkedő szarvasok által, hiszen korábban egyes magánbirtokokon is okoztak már jelentős károkat a faluba szinte rendszeresen bejáró vadak.

A szarvasok által végzett pusztítás kapcsán Tóth Árpád polgármester azt mondja: a nem egészen egy évtizede telepített almaültetvénnyel az utóbbi időben nincs szerencséjük, hiszen tavaly elfagyott a termés, most pedig olyan mértékben megrágták a fákat a vadak, hogy vélhetően az idei szüretről is lemondhatnak.

– Sőt, az is lehet, hogy egyes fáknak végük – mutatta a rágásnyomokat a polgármester. – A szakirodalom szerint nehezen menthető meg az a fa, amelynek teljesen lehántották a kérgét. Itt szinte nincs növény, amelynek a törzsén ne lennének felhasított kéregsérülések, vagy egyes ágakat ne rágtak volna körbe. Igyekeztünk a lehető leggyorsabban lekezelni a sérüléseket, ez talán segít valamit. De a hajtásokat biztos nem tudjuk pótolni.

Az önkormányzati ültetvényt most először érte ilyen mértékű vadkár, de egyes magánbirtokokra már korábban is bejártak az őzek vagy szarvasok. Hiszen Várfölde majd’ minden oldalról erdővel övezett település. Tóth Árpád szerint az almásban egyetlen éjszaka történt a károkozás, s vélhetően egész rudli járhatott a kertben, amit a rágás mennyiségén túl a taposás- és ürüléknyomok is megerősítenek.

Amikor azt tudakoltuk tőle, hogy vajon hol jöhettek be a vadak, a polgármester csak annyit mond: bárhol. Egy felnőtt szarvasnak ugyanis az átlagos magasságú kerítés elvileg nem jelenthet akadályt, bármikor könnyűszerrel átugorja azt, de egy kifejlett példány akár le is tapossa a dróthálót. Várföldén is utóbbi történt, a károkozás éjszakáját követő reggelen rögtön fel is fedezték azt a faluszéli erdőhöz közeli pontot, ahol a kerítés a földön feküdt.

– Ezek az erdők mind magántulajdonban vannak – mutatta a település melletti fásított területeket a polgármester. – A vad azonban az államé, ezért a kártérítési igényünket az állami vadgazdálkodó felé fogjuk majd benyújtani. Egyelőre a felmérésnél tartunk, hogy pontosan mekkora kárunk keletkezett, azt csak a későbbiekben tudjuk megmondani.