Tömegekre számítanak a Balatonnál

Felhívást intézett a Balatonhoz érkezőkhöz a Balatoni Szövetség elnöke, Lombár Gábor. Azt kéri, hogy az ingatlanjaikhoz érkezők lakóhelyükön intézzenek ügyet, vásárlást, mert a térség már így is leterhelt.

A tavaszihoz hasonló tömegre számít a Balatoni Szövetség a hétfőtől életbe lépő korlátozások miatt. A tóparti önkormányzatokat tömörítő Balatoni Szövetség elnöke kéréssel, felhívással fordult a Balatonhoz érkezőkhöz. – Számítunk arra, hogy a hétvégén, majd a március 8-tól érvénybe lépő megszorítások miatt is rengetegen érkeznek a Balatonhoz, s őt már az elmúlt hétvégék is nyarat idéző tömegeket vonzottak a régiónkba – fogalmazott az elnök. – A járványhelyzet azonban most komolyabb az egy évvel ezelőttinél és a korábbi hetekénél is. A térség egészségügyi intézményei, orvosai is jobban le vannak terhelve, már csak a lakosság folyamatban lévő beoltása miatt is.

Ezért az üdülőövezetbe érkezőket a térség önkormányzatai nevében arra kérte Lombár Gábor, vegyék figyelembe a mostani körülményeket. És amit lehet a lakóhelyükön intézzenek el, ott vásároljanak be, elkerülendő a helyi élelmiszerboltok, patikák zsúfoltságát, továbbá tartsák be maximálisan a kormány által elrendelt óvintézkedéseket.” – írja a sonline.hu.