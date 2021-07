Tombol a vihar a Balatonnál – Balatonfüredről és Tihanyból érkezett a legtöbb bejelentés

Óriási eső zúdult a Balaton déli partjának városaira, Siófokon a tűzoltókat folyamatosan hívják vízbetörésekhez, kidőlt fákhoz.

Országosan estig körülbelül kétszáz esetben riasztották a tűzoltókat a viharkárok felszámolásához, főként a déli és a nyugati megyékben, továbbá a fővárosban és Pest megyében, de a felhőszakadással kísért vihar jelenleg Siófokon okozza a legtöbb gondot – adta hírül a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A Balaton déli partjának városából folyamatosan hívják a tűzoltókat kidőlt fákhoz, elárasztott utakhoz , udvarokhoz, pincékhez, garázsokhoz és házakhoz. Jelenleg több mint harminc esethez vonultak, vagy vonulnak ki az egységek. Az Alsó utcából számos bejelentés érkezett elöntött udvarokról, házakról, miközben folyamatosan esik az eső. A Szent László úton egy, a vízben elakadt kisbusz utasai kértek segítséget, az itt található kempingben pedig egy nagy fát csavart ki gyökerestől a vihar. A Gábor Áron utcában lakásokba, garázsokba folyik be a víz, a Bajcsy-Zsilinszky úton pedig a lakók merik a vizet az árokból, hogy meg ne teljen, s bele ne folyjon a túloldalon található házakba. Áll a víz a Széchenyi, a Wesselényi és a Fő utcában is. Utóbbinál a szórakozóhelyek is veszélyben vannak. Siófoknál kidőlt fa miatt a tűzoltóknak az M7-es autópályához is ki kellett vonulniuk. A Balaton északi partjáról is jelentettek udvaron, térdig álló vizet, Tihanyból és Balatonfüredről érkezett a legtöbb bejelentés.