Tollfosztásra gyűltek össze az asszonyok Botfán

Időutazásnak is lehet tekinteni az olyan délutánt, mint amilyet a botfai közösségi házba szervezett szombaton az Őszirózsa Nyugdíjasklub. Tollfosztásra gyűltek össze az asszonyok, mégpedig immár tizenkilencedik alkalommal.

Az 1997-ben alakult Őszirózsa Nyugdíjasklub tagjai már a kezdetekkor célul tűzték ki, hogy a közösségi hagyományokat felelevenítsék, ennek jegyében 2001. január 9-én szerveztük meg a tollfosztást, mégpedig a megyében elsőként – idézte fel a most 39 tagot számláló közösség vezetője, Németh Szilveszterné Komáromi Ildikó.

Az elsőség persze csak modern korunkra vonatkozik, hiszen a régmúltként emlegetett időkben rendszeres téli elfoglaltságot jelentett a tollfosztás.

– Lánykoromban, az ötvenes években édesanyámmal még rendszeresen jártunk tollat fosztani – idézte fel Simon Ottóné, és keze közben megállás nélkül tépkedte a szárról, másként csutkáról a pihéket. – Ebből lett a stafírung, a menyasszony kelengyéje, no és a hosszú téli estéken ez volt a közösségi program, ekkor jöttünk össze, lehetett szórakozni, ismerkedni is – magyarázta, és elárulta, hogy 56 évvel ezelőtt férjhez jött Botfára.

Annak idején, ha a családban több lány is volt, sokszor éveken át gyűjtötték, majd fosztották azt a tollmennyiséget, amit a hozomány részét képező ágyneműhöz felhasználtak. Azt már Németh Szilveszternétől tudtuk meg, hogy a hagyomány felelevenítésének első éveiben még volt annyi lúd Botfán, amennyi a tollfosztás alapanyagát biztosította. A háztáji állattartás visszaszorulásával azonban más beszerzési lehetőség után kellett nézniük. Így az elmúlt években már Gutorföldéről, Fercsák Lászlónétól került a párnába való alapanyag a botfai asszonyok keze alá.

A pihékből a nyugodt alvást biztosító fej alá való készül, a lekopasztott szárak, a csutkák pedig díszpárna töltelékeként hasznosulnak. A tollal töltött paplan és párna régen sokkal inkább része volt az emberek mindennapjainak, mint manapság, de az is tény, hogy ma már sokan nem élvezhetik a pehelypaplant, mert a modern korra jellemző allergia ezt is perifériára szorította. Mint láthattuk, a tollfosztás elmaradhatatlan része a kártyasarok, ahol a férfiak múlatták az időt, és emellett enni- inni valóval szolgálták ki az asszonyokat. Ezen a szombaton snapszerben és ultiban próbálhatta ki magát az erősebbik nem, no meg a víznél testesebb nedűk kóstolásában.