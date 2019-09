Többszörös ünnep volt Mihályfa templomában

Többszörösen is ünnep volt a településen vasárnap: ekkor tartották a templom búcsúját, melynek keretében megáldották a felújított épületet, ahol ez alkalommal tartott újmisét János atya.

A mihályfai egyházközség pályázaton nyert összegből, összesen mintegy tizenötmillió forint ráfordításával újította fel a templomot a közelmúltban. Keresztes János, az egyházközség elnöke lapunk érdeklődésére elmondta, hogy a beruházás keretében megtörtént az épület teljes külső felújítása, valamint új színezést is kapott a vakolat. De bádogosmunkákat is végeztek, a toronysisakot is érintette ugyanis a rekonstrukció.

A megújult templomot vasárnap, a templombúcsú keretében áldották meg, s ekkor tartotta újmiséjét János atya premontrei szerzetes.

Az elnöktől megtudtuk még: a templom szépítése foly­tatódni fog. Mivel az egyházközségnek van önerős forrása – kétmillió forint –, ebből az összegből az épület belső szigetelését oldják meg.