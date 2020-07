Több település képviselője is kivonult a Dél-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. közgyűléséről

Képmutatónak és cinikusnak nevezte Novák Ferenc, Zalakaros polgármestere azt az eljárást, melynek eredményeként a múlt héten visszahívták a Dél-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. felügyelőbizottságából. A fürdőváros első embere szerint a nagykanizsai közgyűlésben többséget adó Éljen VárosuNK! Egyesület ezzel régiós szintre emelte a politikai csatározást, arról nem is beszélve, hogy a döntéssel egy sor kistelepülés akaratát hagyta figyelmen kívül a vízmű legnagyobb tulajdoni hányadával rendelkező Nagykanizsa.

De mi is történt pontosan? A múlt héten Cziráki László személyében új vezérigazgatót választottak a Dél-­zalai Víz- és Csatornamű Zrt. élére. Ugyanezen az ülésen a felügyelőbizottság két tagját, Novák Ferenc elnököt, Zalakaros polgármesterét és Preksen Lászlót, Semjénháza polgármesterét visszahívták, s helyükre új tagokat választott a társaság közgyűlése.

– Szeretném előre leszögezni, hogy nem a leváltásom ténye okozott csalódást, sokkal inkább az a politikai színjáték, amelybe Nagykanizsa belekényszerítette a többi települést, illetve a közgyűlést követő nyilatkozatok háborítottak fel – kezdte Novák Ferenc polgármester. – A vízműnek van egy úgynevezett szindikátusi szerződése, amely többek között szabályozza a társaság vezető testületeibe történő delegálást. Ez a következőt mondja ki: „[…] a társaság működési területén három régió kerül meghatározásra. A régiók egyrészt egy-egy műszaki ellátórendszert, másrészt földrajzi-közigazgatási határokat is jelentenek. A régiókhoz tartozó önkormányzatok önállóan jelölnek képviselőket az igazgatóságba és a felügyelőbizottságba. Az adott régió személyi javaslatát a többi régió semmilyen módon nem vitatja, a társrégiók egymás javaslatát elfogadják és támogatják. Az alapítók továbbá vállalják, hogy az adott régió képviselőjére vonatkozó személyi javaslatot a társaság közgyűlésén igen szavazatukkal támogatják.”

Novák Ferencet még a múlt év végén jelölték a keleti régióba tartozó önkormányzatok a felügyelőbizottságba, amit akkor – a szindikátusi szerződés alapján – senki sem vétózott meg. A felügyelőbizottságba delegált hat jelölt később szavazással választott elnököt maga közül Novák Ferenc személyében. A múlt heti közgyűlést megelőzően ismét szavaztak a régiós jelöltekről, s ahogy Preksen László, úgy Novák Ferenc mellett is kiállt a területileg illetékes önkormányzatok többsége. Ezt a döntést hagyta figyelmen kívül a közgyűlés többsége, s választott új tagokat a fel­ügyelőbizottságba. Magyarán olyan helyzet alakult ki, hogy Nagykanizsa és még pár település figyelmen kívül hagyta azt az okiratot, amelyet évtizedekkel ezelőtt ők maguk alkottak meg és írtak alá. A helyzetet látva egyébként több kistelepülés polgármestere is kivonult a közgyűlésről, mondván, Nagykanizsa semmibe veszi döntésüket.

– A legfőbb indok az volt a visszahívásomra, hogy a személyem Nagykanizsa – mint a legnagyobb részvényes – érdekeivel ellentétes – mesélte Novák Ferenc, aki hozzátette: ez a kijelentés nemcsak sértő, de álságos is, hiszen Zalakaros polgármestereként mindig is az együttműködésre törekedett Nagykanizsával, a két város között egyébként együttműködési megállapodás is érvényben van.

Novák Ferenc szerint az Éljen VárosuNK! Egyesület ezzel a lépéssel régiós szintre emelte a politikai harcot, meggyőződése ugyanis, hogy leváltásának valós indoka a Balogh Lászlóval (Fidesz–KDNP) és Cseresnyés Péterrel (Fidesz–KDNP) való politikai közösségvállalásban rejlik.

Az ügy kapcsán természetesen megkérdeztük Horváth Jácintot, az Éljen VárosuNK! Egyesület frakcióvezető-helyettesét, aki a kanizsai önkormányzat delegáltjaként vett részt a vízmű közgyűlésén, s aki szavazatával jelentős mértékben befolyásolta a történteket.

– A felügyelőbizottság elnöki tisztségében nem Novák Ferenc személye volt szá­munk­ra elfogadhatatlan, hanem az, hogy nem a város delegáltja, dr. Fodor Csaba kapta meg ezt a pozíciót – közölte Horváth Jácint, aki hozzátette: Nagykanizsa mint a vízmű legnagyobb részvényese joggal várhatja el, hogy saját jelöltje töltse be a felügyelő­bizottság elnöki posztját, jóllehet ezt csak a szokásjog követeli meg, leírva, előírva sehol nincs ilyen passzus, de az elmúlt másfél évtizedben ezt a felek elfogadták és betartották – tette hozzá Horváth Jácint, majd jelezte: Novák Ferenc személye a közgyűlés egyes tagjai szerint azért sem lett volna megnyugtató a felügyelőbizottság elnöki posztján, mert ugyanúgy munkáltatói jogokat gyakorolt volna Cziráki László vezérigazgató fölött, mint korábban, amikor Zalakaros polgármestereként tette ezt a Zalakarosi Fürdő vezérigazgatójával, aki történetesen szintén Cziráki László volt korábban. Úgy tudjuk, a két személy munkaviszonya nem volt felhőtlen, ezért is váltak el útjaik egymástól. Nagykanizsa érdeke pedig az, hogy nyugodt, építő légkör uralkodjon a vízműnél – zárta mondandóját Horváth Jácint.

Mint azt fentebb említettük, a botrányos közgyűlésről több kistelepülés polgármestere is kivonult, jelezve ezzel, hogy nem ért egyet a visszahívásokkal.

– A legutóbbi közgyűlésen történtek a települési polgármesterek nagy többségében ellenérzéseket váltották ki, ezt még az új felügyelőbizottsági tagok megválasztása előtt a távozásunkkal nyomatékosítottuk is – foglalta össze Jakab Sándor, Újudvar polgármestere. – Még mielőtt elhagytuk a termet, a magam nevében feltettem néhány kérdést a nagykanizsai küldöttnek és támogatóiknak. Kíváncsi voltam arra, hogy mivel indokolják a néhány hónappal ezelőtt nagy többséggel megválasztott régiós felügyelőbizottsági delegáltak visszahívását, hiszen a járvány ideje alatt érdemi munkát senki nem tudott végezni. Mivel magyarázzák azt, hogy ennyi idő alatt alkalmatlanná váltak azok a személyek, akiket még közvetlenül a közgyűlés előtt néhány perccel tartott régiós értekezleten a küldöttek újra megerősítettek pozíciójukban? Megkérdeztem, hogy az új jelöltek miért alkalmasabbak szerintük a települések képviseletére, mint a visszahívottak. Mivel sem a visszahívások indítványozóitól, sem Nagykanizsa jelen lévő képviselőjétől elfogadható választ nem kaptam, ezért távoztam a közgyűlésről. Úgy láttam, hogy többen osztoztak a véleményemmel, mert sokan követtek, így csak néhány polgármester és képviselő szavazhatott a több mint száz település alkotta vízműtársulás tisztségviselőiről. A távozók egybehangzó véleménye az volt, hogy Nagykanizsa város néhány település segítségével az erőfölényével élve a kistelepülések többségének érdekeit semmibe vette. Mivel mi, független polgármesterek továbbra sem szeretnénk semmiféle politikai csatában részt venni, ezért döntöttünk a kivonulás mellett. Mindannyian elsősorban a saját településünk érdekében akarunk dolgozni, és az érdekeinket minden eszközzel megvédeni. Ez most jelenleg a Dél-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. esetében lehetetlen volt. Ezen a napon sokak számára világossá vált, hogy a Nagykanizsa környéki települések a nagykanizsai közgyűlésben zajló belháború miatt a város jelenlegi vezetésére már nem számíthatnak. Úgy látjuk, hogy Nagykanizsa megválasztott képviselőinek egy része nem tekint bennünket, falun élő embereket egyenlő partnernek, hiszen nélkülünk akarnak rólunk dönteni – fogalmazott Jakab Sándor, Újudvar polgármestere.