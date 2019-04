Több száz könyvet ajándékozott a Honvéd Kaszinó Hölgyklubja

Több mint kétszáz darab könyvet ajándékozott a Honvéd Kaszinó Hölgyklubja az eszteregnyei könyvtárnak. A hölgyek már több ízben gyűjtöttek önzetlenül értékes köteteket, amivel sokaknak szereztek örömet.

A lokálpatrióta hölgyekből álló ismert kanizsai csoport könyvgyűjtőprogramja 2005-ben kezdődött. Anno, mint Büki Pálné, a Hölgyklub vezetője elmondta, először egy kis erdélyi falunak ajándékoztak magyar nyelvű köteteket, köztük sok szépirodalmi művet és tankönyveket a jövő generációnak.

– Ezt követően 2017-ben, a kanizsai javító-nevelő intézet növendékeinek könyvtárát alapoztuk meg, amelyet a jövőben, újabb könyvek révén, bővíteni szeretnénk. Ezúttal pedig Eszteregnye község könyvtárának gyűjtöttünk könyveket. Azért a dél-zalai települést leptük meg a kötetekkel, mert az ottani Őszirózsa Dalkör Egyesülettel nagyon jó kapcsolatot ápolunk. A köteteket feldolgozás után a Halis István Városi Könyvtár juttatja majd el az eszteregnyei bibliotékának. Szépirodalmi műveket, ismeretterjesztő köteteket és gyermekkönyveket egyaránt ajándékoztunk a falunak. Büszkén mondhatom, hogy az újabb program során is lelkesen vetették bele magukat a könyvgyűjtésbe tagjaink – jelezte Büki Pálné. Ahogy azt is: a május 11-én megrendezendő pártoló tagok napi ünnepséget idén Eszteregnyén tartja majd a Honvéd Kaszinó Hölgyklubja. Azonban addig sem pihennek a hölgyek. A város napi forgatagban, a hagyományokhoz híven, ezúttal is csinosan, történelmi díszruhában pompáznak majd, egy oldtimer civil szervezet meghívására.