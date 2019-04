Több rendőrt kértek a letenyei kastélyparkba

Legutóbbi ülésén a képviselő-testület javaslatokat fogalmazott meg a rendőri feladatellátással kapcsolatban.

Farkas Szilárd polgármester elmondta: a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság kereste meg a határ menti kisváros önkormányzatát azzal, hogy a képviselő-testület küldje meg a javaslatait és a véleményét a területileg illetékes Nagykanizsai Rendőrkapitányság, illetve a Letenyei Rendőrőrs feladatellátásával kapcsolatban.

Az ülésen a városatyák ki­nyilvánították, hogy az em­lített rendőri szervekkel kiváló az együttműködés. A javaslatok sorában pedig fokozottabb rendőri jelenlétet kértek az Andrássy-Szapáry-­kastély parkja, valamint az autóbusz-­pályaudvar területére, mert tapasztalataik és a lakossági jelzések szerint ezek Letenye neuralgikus pontjai. Előbbi a fiatalok „randevúhelye”, ahol az illetékesek egyértelműen drogfogyasztásra utaló jelekkel találkoztak.

A képviselők rámutattak, hogy a városban az elmúlt időszakban több baleset történt, ezért indokolt lenne a nagyobb számú közúti ellenőrzés is. A polgármester fájó pontként említette, hogy a határátkelőn elkövetett szabálysértések, bűn­cselekmények szintén a letenyei statisztikába kerülnek, rontva azt. Ha ezek az adatok nem a kisváros adathalmazát terhelnék, a mutatók sokkal jobbak lennének, és ez közelebb is állna a valósághoz, hiszen Letenye közbiztonsága az említettek ellenére is jó.