Több mint nyolcezer varangyot mentett meg a fóliakerítés Zalaegerszegen

A hét végén a környezetvédőkkel szövetkezett polgárőrök, ha már felépítették, le is bontották az Alsóerdő és Aranyoslap közötti út mentén húzódó békamentő fóliakerítést.

A Besenyő és Öreghegy Polgárőr Egyesület kezdeményezésére ezúttal 3 zalaegerszegi polgárőr egyesület: a Besenyő- öreghegyi, a Gálafejhegyi és a „Rendért” – fogott össze, s közülük 16-an: Dancs István, Nyári Ádám, Kámán Krisztián, Zsálek Szilárd Gábor, Márfi Barnabás, Héder Barnabás és Héder Zsolt az öreghegyi; Marafai János, Nagy István, Bödör László és Kárász Elemér a gálafeji; Becs István, Zsáli Péter, Bekő Lili, Koncz Tamás és Tompos Dávid a „Rendért” képviselői – alig egy óra alatt végeztek is a munkával. Nekik is köszönhető, hogy évről évre sikeresebb a békamentés, s az idén, a hivatalos statisztika szerint 8 ezer béka jutott el baj nélkül ívni az aranyoslapi tóba, s közel 3 ezer vissza is érkezhetett az erdőbe.

A mentés szakmai irányítói, dr. Illyés Zoltán biológus és Ferenczy András erdőmérnök elmondták, hogy a regisztrált környezetvédő önkéntesek által mentett kétéltűekről vezetett hivatalos statisztika adatait jelentősen módosítaná az Aranyoslapon szabadidejüket töltő családok, baráti közösségek tagjai által a fóliák mentén összeszedett és a tóba átcipelt békák száma, de arról ritkán kaptak információt.

Sajnos több alkalommal garázda társaságok is kitaláltak a szabadidőközpontba, megrongálták a fóliakerítést, a békákat a föld alá temették, kihalászták a tóból és megsemmisítették a megtermékenyített petecsomókat. A randalírozók távoltartása érdekében a természetvédők a békamentés mellett őrszolgálatot is biztosítottak, a polgárőrök pedig bevették járőrszolgálataik útvonalába Aranyoslapot is.