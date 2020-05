Több mint félszáz embernek adnak építőipari és mezőgazdasági munkát Zalakomárban

Kiveszi a részét a nagyközség szépítéséből az a több mint félszáz ember, aki a Start-munka­programok jóvoltából építőipari és mezőgazdasági feladatokat lát el.

A 2900 lelkes településen – mint arról korábban többször beszámoltunk – nagyszabású közmunkaprogram zajlik évek óta. Eredményes és sikeres tevékenységéért 2018-ban belügyminiszteri kitüntetést kapott a falu. A tennivalók végére a díj által nem került pont. Azóta is újabb „szezonok” kezdődtek az említett munkaprogram keretei közt. Jelenleg is zajlik – március elsejétől – munka a falu több pontján: mind az önkormányzat által hasznosított földeken, mind pedig a közterületeken.

Csárdi Tamás, Zalakomár polgármestere elmondta: a Start közfoglalkoztatási programok keretén belül újra elindult településünkön a mezőgazdasági program és a belterületi közutak felújítása.

– A mezőgazdasági közmunkaprogramunk teljes költ­sége 28.287.791 forint, amelyhez az önkormányzat 174.232 forint önerőt biztosít. A programban 18 mezőgazdasági segédmunkás és két munkavezető vesz részt. Elvetik, palántolják, kiültetik szabad földbe a növényeket, továbbá karózzák, gyommentesítik, öntözik, permetezik és leszedik. Idén növeltük a fűszerpaprika-palánta mennyi­ségét. 10.000 tő elültetése, majd szárításra és őrlésre történik meg. Paprikából 3.000 tö­vet ültetünk. Káposztából 1000, paradicsomból pedig 700 tövet. Burgonyánk 1,5 hektáron terem. A 2021. február 28-ig tartó program során a munkások a korábbi évekhez hasonlóan zöldségnövények termesztésével foglalkoznak, melyet a lakosságnak értékesítünk majd az önkormányzat évek óta jól működő piacán. Újítás, hogy az idén bevezetjük a házhoz szállítást, telefonos vagy internetes megrendeléssel. Az értékesítésből származó bevételt, ahogy korábban, úgy idén is fejlesztésekre fordítjuk a két program „összekapcsolása” révén: anyagköltségekre szánjuk a pénzt – összegezte Csárdi Tamás.

A falu első embere hozzátette: nem csak a veteményesekben történik érdemi munka a faluban.

– A korábbi években nagyon sikeres, belterületi utak karbantartása című programra 2020-ban 45.520.783 forint támogatást kaptunk, amelyhez önkormányzatunk további 582.105 forint önerőt biztosít. Ennek keretében 30 építőipari segédmunkás két munkavezető irányításával vég­zi a járda­felújítást. Idén a program keretein belül folytatódik a Petőfi, valamint a Kossuth utca járdájának felújítása. Emellett sort kerítünk a kátyús útszakaszaink rendbetételére és padkázásra, valamint a zöld területek gondozására, a közterületek folyamatos tisztítására – mondta Zalakomár polgármestere.

A faluban más, nagyobb beruházások is zajlottak, zajlanak. Csárdi Tamás elmondta: a Magyar Falu Program keretein belül nemrég újítottak fel két szolgálati lakást. Az ingatlanok szigetelése és a nyílászárók cseréje mintegy 14 millió forint volt, amelyből 7 millió volt a pályázati forrás, 7 millió pedig a nagyközség önrésze. Az említett programon belül pályáztak fogorvosi székre is, továbbá a jövőben a közös önkormányzati hivatal energetikai felújítására is.

– Ami pedig még a fejlesztéseket illeti – folytatta Csárdi Tamás – elkészült a felnőtteknek szóló, kilenc eszközből álló sportpark a sportpályánál. A beruházás 14,9 millió forintba került, melyet pályázati forrás biztosított. Ezek mellett a falu más részeire is figyelünk. Például buszmegállókat újítunk fel folyamatosan: az Árpád utcai készen van, a következő a művelődési ház előtti lesz. A komárvárosi temetőben a hűtőházat is felújítottuk közmunkaprogram keretében. A két orvosi, valamint a fogorvosi rendelőbe pedig három ózongenerátort vásároltunk, fertőtlenítés céljából – részletezte a polgármester.