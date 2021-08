Több mint 40 éves múltra tekint vissza a zalaegerszegi és a nagyatádi kertbarátok kapcsolata

Több mint 40 éves múltra tekint vissza Nagyatádban működő kertbarátkör és a hasonló zalaegerszegi szervezet barátsága. A közelmúltban előbbiek látták vendégül utóbbi 30 tagját.

Ezt ne hagyja ki! Semmi keresnivalója a genderideológiának az óvodákban és iskolákban

A találkozó színhelye Ötvöskónyi volt, mégpedig azért, mert a 10 ezer lakosú Nagyatádnak nincs szőlőhegye, így a kisváros kertbarát egyesülete a közeli település mellett épített ki magának bázist. A területen nyitott „pajta” és kis ház áll, valamint fák, köztük egyre több olyan, melyeket volt elnökeik tiszteletére ültettek.

– A körünk jövőre lesz 50 éves, ma 78 taggal működünk, és örömünkre a többség aktívan kiveszi a részét a közösségi munkából, saját hobbikertje, gyümölcsöse, szőlője művelése mellett – mutatta be a csapatot Horváth László, aki öt éve tölti be az elnöki tisztet. Horváth László somogyszobi gyerekként „belenőtt a paraszti munkába”, és a földtől aktív éveiben, közgazdászként sem szakadt el. Birtokán ma kilenc sorban, 45 méter hosszan állnak a szőlőtőkék, vannak gyümölcsfái, köztük 22 dió is. Olvasóinknak elárulta: sikerrel vette fel a harcot a dióburok- fúrólegyekkel – jelzőként a cseresznyelégy ellen bevált ragacsos sárga lapot használja, és amikor megjelennek rajta a petézésre kész fúrólegyek, akkor a molykártevők, levéltetvek és gyümölcslegyek ellen ajánlott széles hatású kontakt rovarölő szerrel az előírás szerint háromszor lepermetezi a fákat.

Nagyatád a parkok, szobrok, fürdők városa – tartja magáról a település – Fillér Józsefné titkár idegenvezetésével az első kettőből kaptak ízelítőt a zalaegerszegi vendégek, akik végigsétáltak például a József Attila sétányon, melynek platánjai alatt a költő szobra áll, illetve 14 kőoszlopon a helyi lakosok által kiválasztott versei is olvashatók. A tikkasztó hőség ellenére hasonló kulturális élményt jelentett a város melletti Szoborpark és látogatóközpont megtekintése, mely hasonlít némileg a zalaegerszegi Gébártra, és az 1975 óta minden nyáron itt lezajló nemzetközi faszobrász-alkotótelepen született műveket mutat be. Az idő kegyetlenül bánik ezekkel a szobrokkal is, ám példaértékű, amit megóvásukra kitaláltak. Nagyatádi közösségek örökbe fogadhatnak egyet-egyet közülük, amelyet aztán szakmai felügyelet mellett gondoznak.

A kisváros katolikus templomát Sándor László atya mutatta be a vendégeknek. Az ötvöskónyi birtokra visszatérve estebéd, illetve Ormai István polgármester várta a vendégeket. Kedves műsor keretében a vendéglátók vele együtt állítottak fel óriás madárijesztő szélkelepet, majd a napot sok-sok nótával és tánccal kísért mulatság zárta. Jövőre a hagyományoknak megfelelően Zalaegerszegen találkoznak majd a két város kertbarátai.