Több mint 335 millió forintból átfogó energetikai korszerűsítés zajlik Zalaegerszegen

Felénél tart a Liszt Ferenc Tagiskola összesen több mint 335 millió forint értékű energetikai korszerűsítése.

Az épület üres, az iskola 424 diákja a koronavírus miatt online végzi a napi feladatokat, és a következő tanévre szóló beiratkozások is digitálisan kezdődtek meg. Az épület korszerűsítésének kivitelezője így zavartalanul dolgozhat, és a helyszíni sajtótájékoztatón tegnap elhangzott, várhatóan még a nyár folyamán befejeződhet a felújítás.

Gecse Péter alpolgármester a városban folyó, a TOP projektből megvalósuló fejlesztésekről elmondta: a város közel egymilliárd forint értékű felújításokat indíthatott meg az operatív program segítségével. Ennek keretében mintegy 318 millió forintból indult a Dózsa-iskola felújítása ami hamarosan a műszaki átadásához ér, majd 340 milliós költséggel hamarosan indulhat a Petőfi-iskola rekonstrukciója.

– A kivitelező jelzése alapján a Liszt-iskola esetében is tudjuk tartani az ütemtervet – mondta egyebek között az alpolgármester.

Az intézményben eddig megtörtént a homlokzat szigetelése, az ablakok és a lámpák cseréje, hőszivattyúkat telepítettek az energiatakarékosság jegyében, és a lapos tető szigetelése után következhet a napelemek felszerelése is. Gecse Péter elmondta: a városrésznek komfortosabb intézményt adnak vissza, ami továbbra is fontos közösségi helyszín lesz.

Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos a járvány miatt bevezetett online oktatásról szólt, s mint elmondta: a gyerekek, a pedagógusok és a szülők is jól kezelik ezt az átmeneti időszakot, az oktatással kapcsolatosan nem merültek fel problémák, és a tanév végén mindenki megkapja az érdemjegyét.

Galbavy Zoltán önkormányzati képviselő az iskola elmúlt több mint negyven évére emlékezett vissza, és megköszönte a felújításban részt vevők munkáját.