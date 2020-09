Több mint 100 km-t futnak a Keszthelyi-hegységben

Futók szervezik futóknak azt a 108 km-es versenyt, ahol október 3-án a Keszthelyi-hegység legszebb részein haladnak át a versenyzők. Az egész napos futás és a 3000 méteres szintkülönbség leküzdése során lélegzetelállító a panoráma is.

– Egy csodát él át a Keszthelyi-hegységben az, aki eljön erre a versenyre – mondják a Vadlánról a futók.

Juhász Péterrel, az esemény egyik főszervezőjével és ötletgazdájával beszélgettünk erről a hétköznapi fejjel nehezen értelmezhető teljesítményről. A 108 km-es távon tizenkét Balaton közeli települést érintenek a versenyzők 2020. október 3-án.

– A Vadlán szervezés csapatmunka, 10-20 szakaszvezető és 120 önkéntes segít benne évek óta. Ők ügyelnek a biztonságra, az időmérésre, a frissítő pontokra, a hangulatra. Őket minden verseny után vendégül látjuk egy csapatépítésen, ahova meghívunk futókat is, akik beszámolnak arról, hogy élték meg a versenyt. Mi, főszervezők is terepfutók, ultra maraton futók vagyunk, a saját tapasztalatunkat is fel tudjuk használni a szervezés során. Ezen a versenyen mi nem indulunk, de a pálya minden részét jól ismerjük, rendszeresen futunk erre. A mottónk, hogy ezt a versenyt futók szervezik futóknak.

350 fő a maximum versenyzői létszám, így tudjuk biztonságosan és jól szervezetten lebonyolítani a versenyt. Önkéntes alapon, mindent a futókért elven, profi rendezéssel, önköltségen biztosítjuk mindazt, amit mi is szeretünk kapni versenyzőként. A verseny szervezésében kiemelt szerepet vállalt a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága és a tizenkét, az útvonalhoz kötődő település önkormányzata, támogatónk a Bakonyerdő Zrt. is.

– Profi terepfutóknak szól a verseny, mi az a pont, amikor egy síkfutó bemerészkedik az erdőbe?



– Van egy evolúciója a futásnak. Ez a sport mindig kéznél van, nem kell alkalmazkodni másokhoz, lehet egyedül is futni. Először a 400 métert, 800 métert próbálják ki, ha gyors valaki, akkor marad az atlétikánál, vagy kacsingatnak a hosszabb távokra.

Maratont és hosszabb távot futni az utóbbi években már divat is lett. Rengeteg futóversenyt szerveznek, egyre több a futó. Kialakul a sportolókban egy belső késztetés, hogy öt km után a tíz km is meglegyen, aztán félmaraton, maraton, ultra távok jönnek, később egyben hat, nyolc, majd tizenkét óra.

Futás közben már az aszfalton kialakul a természethez is egy viszony, ha az útról lekanyarodva erdőkön, mezőkön futunk, egész más impulzusok érnek.

– Ezt az érzést, élményt mutatjátok meg a Vadlánon?



– Igen. Itt van nekünk a Keszthelyi-hegység, ami még egy nem ismert, vagy nem eléggé elismert helye sem a túrázóknak, sem a futóknak. Mi, helyi futók ismerjük, de ritkán találkozunk év közben kirándulókkal és főleg futókkal.

Tavasszal a vonyarcvashegyi Lepke 40-es túrán kívül kevesen vannak az erdőben. Mi nagyon szeretjük ezt a környéket, talán elfogultak is vagyunk, de ezt szeretnénk szélesebb körben megmutatni. Tizenkét Balaton környéki településen halad át a mezőny, útközben van hét kilátó, itt a Rezi vár, a Tátika, a Sztúpa, a magasabb pontokról a Balaton fekszik a lábunk előtt. A futók is azt mondják, nagyon szép ez a táj, jó érzés itt futni, ősszel még inkább beszínesedik az erdő, látjuk a tájat a reggeli napfelkelte során és az esti sötétedéskor is. A hangok, az illatok, a látvány mind-mind hozzátesz valamit a futás öröméhez.

– Van idő verseny közben megcsodálni a vidéket?



– Szervezőként és futóként is azt tapasztaltam, ha valaki kitűz egy dobogós teljesítési célt, akkor nincs idő a tájat nézni. Akkor egy teljesítményorientált végrehajtás van, precízen az elterveztet tempóban, az előre eltervezett frissítéssel, grammra pontosan kimérve, végrehajtva; csak a gyorsaság számít. A futók 10 %-a jön dobogós helyért, ők a futásra, a versenytársaikra és nem a tájra koncentrálnak. Rajtuk kívül mindenki más teljesíteni jön, önmagát legyőzni, a szintidő alatt futni, de közben gyönyörködni a tájban. Mondhatjuk, hogy ők örömfutók, nem a dobogó a céljuk, hanem a táv leküzdése.

Van olyan futó, aki jelezte, hogy ő éppen be fog érni a szintidőkre, mert megáll majd útközben fényképezni; ha már rászán egy napot erre a környékre, akkor ő azt szeretné mentálisan is élvezni és megörökíteni.

– Nem egy kijelölt pályán halad a verseny, hanem az erőben, hogy nem tévednek el a futók?



– Ez a negyedik évünk, hogy a Vadlánt rendezzük. Idén már ritkábban szalagozzuk a pályát, mint eddig, azt kérjük a versenyzőktől, hogy figyeljék, kövessék a felfestett turistajelzést. A Keszthelyi-hegységben a Vadlán pálya a kijelölt futóútvonalon halad, fehér alapon fekete futót kell keresni útközben.

