Több milliárdos múzeumfejlesztés kezdődött Zalaegerszegen

Több milliárdos múzeumfejlesztés kezdődött el Zalaegerszegen, az intézményegyüttes munkáját szeptember elsejétől Kostyál László korábbi igazgatóhelyettes irányítja – mondta el a zalai megyeszékhely polgármestere a szerdai sajtótájékoztatón.

Kaján Imre nyugdíjba vonulása után a közgyűlés egyhangúlag Kostyál László művészettörténészt nevezte ki a következő 5 évre a Göcseji Múzeum igazgatójává. Az igazgatóhelyettes Havasi Bálint régész, a Balatoni Múzeum korábbi vezetője – közölte Balaicz Zoltán polgármester (Fidesz-KDNP).

Az önkormányzat 2013-óta fenntartója és működtetője a Göcseji Múzeumnak, a közgyűjtemény számos új lehetőséget ad a fejlesztésekhez, elősegíti a városimázs építését, valamint a turizmus erősítését – tette hozzá.

A Modern városok program részeként 1,85 milliárd forint ráfordítással zajlik a Göcseji Múzeum teljes felújítása, 8,3 milliárd forintból új múzeumszárny épül. Az önkormányzat TOP (Településfejlesztési Operatív Program) forrásából 218 millió forinttal támogatják a Göcseji Falumúzeumban zajló fejlesztéseket. A közbeszerzés után több milliárdos állami fejlesztés valósulhat meg a szabadtéri kiállítóhelyen – ismertette a részleteket a városvezető.

Kostyál László elmondta, hogy a múzeum épületének felújításával régi álom valósul meg, az új, impozáns és modern épületszárnyban pedig a város egyik legjelentősebb történeti személyiségének, Mindszenty Józsefnek (1892-1975) nyílik állandó kiállítása.

A falumúzeum a 19-20. századi göcseji lakókörnyezetet mutatta be, a fejlesztéssel (téglaházakkal, kódisállásos épületekkel) a modernizáció, az iparosítás félévszázados folyamatát is illusztrálni tudják. Emellett nemesi kúria, valamint a göcseji falvakat a 20. század első felében jellemző építmények, többek közt iskola, pákászkunyhó és kocsma is épül majd a szabadtéri néprajzi kiállítóhelyen.

Az igazgató fontos feladatnak nevezte a raktárbővítést, az új múzeumi bázis kiépítését. Az ideiglenes raktárakban mintegy 300 ezer anyagot őriznek, melynek legnagyobb része a régészeti kutatásokon előkerült töredék, a többi pedig képzőművészeti, néprajzi műtárgy.

Havasi Bálint fontosnak nevezte, hogy a modern kommunikációs csatornákon keresztül minél vonzóbbá tegyék a közgyűjteményt. A múzeumoknak a helyi közösségek felé is nyitnia kell, hogy minél többen részesei lehessenek annak a gazdag kultúrának, amit Zalaegerszeg kínálni tud – tette hozzá.