Több kutyafajtával ismerkedhettek meg a gyenesi amstaff találkozón

A kutyák nyugodtan és szófogadóan tűrték a szemlét, s engedelmeskedtek minden kérésnek, talán csak a gazdák izgultak kicsit, milyen minősítést kap ebük. A hétvégi amstafftalálkozón kiállítást, szemléket is rendeztek, és bemutatókra is várták a közönséget.

A kutya viselkedését, mozgását, testfelépítését és a fajtára jellemző tulajdonságokat is figyelték a nemzetközi bírók a Mastaff nyári találkozóján. A már évek óta Gyenesdiá­son megrendezett eseményre idén is több országból érkeztek, többfajta kutyával.

– Egy olasz szervezettel közösen tartunk egy vegyes fajtás kiállítást: amerikai pit bull terrierek, amerikai staffordshire terrierek és amerikai buldogok jelenlétével – mondta Vasszi Zoltán, a Mastaff Egyesület elnöke. Bemutatva az amerikai staffordshire terrier fajtát, úgy összegzett, hogy nagyon barátságos és családszerető fajta, e kutyák megfelelő kiképzéssel több sportágban is remekül teljesítenek, s őrző-védő kutyaként is nagyon jók. A hétvégi találkozón szocializációs teszten is értékelték az ebeket, s a kutyákkal ügyességi-sportos vetélkedőn is megismerkedhetett a közönség.