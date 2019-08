Több ezren lelték halálukat a roma holokausztban

A holokauszt az egyetlen olyan tömeges népirtás Európában, amelynél semmiféle, az esetleges jogosságát igazolni próbáló eljárás nem történt. Az akkori hatalomnak a romák sem számítottak, utóbbi népcsoport kiirtott tagjai egyszerűen útban voltak.

1944. augusztus 2-án az Ausch­witz-Birkenai II. E jelű koncentrációs táborból 1408 munkaképes romát Buchenwaldba és Ravensbrückbe szállítottak. Éjjel a „cigánytábor” területén maradt 2897 férfit, nőt és gyermeket kivégezték. A gázkamrák vetkőzőiben a szerencsétlenek azt kiabálták: „Német állampolgárok vagyunk! Nem csináltunk semmi rosszat! Élni akarunk!” A jajveszékelésük süket fülekre talált, hajnalban elgázosították őket, másokat golyóval végeztek ki, holttestüket az V. krematórium melletti gödrökben égették el. Az auschwitz-birkenaui cigánytábor 1943 februárja és 1944 júliusa között vezetett két főkönyvében közel 21 ezer név szerepelt.

– A mai napig nem tudjuk, a cigányokat miért kellett megsemmisíteni 75 évvel ezelőtt egyetlen éjszaka alatt – mondta Kardos Ferenc romaholokauszt-kutató, történész a 75. évfordulón tartott kanizsai megemlékezésen. – A roma holokauszt gyásznapjának évfordulóján újra a média és a politika homlokterébe került, ha csak néhány pillanatra is, a roma történelem belesodródása a holokauszt történeti folyamatába, tragédiájába. A roma közéletben ma a politikai emancipáció és integráció szoros kapcsolatba került a roma holokausztról való emlékezéssel, melynek legsajátosabb megnyilvánulása a vészkorszak eseményeinek és az utóbbi évtizedek romákat érintő atrocitásainak párhuzamba állítása.

Kardos Ferenc célja, hogy a roma történelmet kutató, legyen akár hivatásos történész, akár laikus, de kutatásait lelkiismeretesen végző értelmiségi értéssel és megértéssel, óvatosan és lehetőleg előítéletek nélkül forduljon a roma közösségekhez.

– Az úgynevezett „cigánykérdés megoldásáról” már 1930. és 1941. között jelentek meg javaslatok csendőrtisztektől, tisztviselőktől, íróktól – folytat­ta. – Némelyikükben megfogal­mazódik a cigány-magyar há­zas­ságok tiltásának és megakadályozásának, a gyermekeik elvételének, átnevelésének, a spe­ciális kényszermunka-táborok létesítésének, illetve a cigány emberek sterilizációjának gondolata is. A magyar közvélemény viszonylag korán, a ’30-as évek végén tudomást szerezhetett a külföldön zajló eseményekről. A Soprontól pár kilométerre fekvő Lackenbachban már 1939-ben állt az a koncentrációs tábor, ahol sok ezer burgenlandi roma szenvedett. A náci uralom alatt álló európai területekről 1942 telén valamennyi romát Auschwitzba deportálták – megsemmisítésre. Magyarországról is kerültek a dachaui, vagy kisebb cseh-morvaországi táborokból a zsidókkal együtt cigányok az auschwitz-birkenaui táborba, annak ellenére, hogy a cigányság tömeges deportálása hazánkban csak 1944-ben kezdődött meg. Utóbbi év nyarán a cigányoktól több megyében is megvonták az élelmiszerjegyet. Internálótáborokat lé­tesítettek a „henye életmódot folytató, kóbor, megbízhatatlan” embereknek.

A tömeges augusztus eleji kivégzés után is folytatódtak a romák szenvedései. Például októberben a Békés megyei Dobozon az első páncélos hadosztályhoz tartozó tábori csendőrök a helyi csendőrökkel együtt kézigránáttal és golyószóróval végeztek ki a környéken megkínzott húsz romát, köztük asszonyokat és gyermekeket. Némelyeket – az exhumálás ta­núsága szerint – élve temettek el. Majd 1945 januárjában a visszafoglalt Székesfehérvárról a nyilasok Várpalotára hurcoltak 118 cigányt, akiket Inota mellett, a Grábler-tónál lemészároltak.

– A történelmi ismert tények mellett a roma holokausztnak sokkal több áldozata van – fogalmazott Kardos Ferenc. – Az árván maradt gyerekek, a testi és lelki sérüléssel rendelkezők, a menekültek, a széthullott családok szintén szenvedtek. A kanizsai holokausztszobor nemcsak a táborokban meghaltak, hanem a II. világháborúban elesett testvéreink előtt is emléket állít. Minden cigány emlékműve, Csávás Csaba alkotása világhírűvé vált, hiszen az e témakörben készült műemlék emblematikus jelentőségű. Nem a holokauszt, sokkal inkább a néphagyomány felől fogalmazza meg a gyászt. Egy olyan asszonyt mutat, aki a börtönrácsba kapaszkodva hallgatja a cigány hitvilághoz tartozó sorsmadarat. A hollószerű madár szerepe, hogy megmondja a távollévő szeretteik sorsát. Kettős jelentőséggel bír, úgy is értelmezhető, hogy a női alak kívülről fohászkodik, de ennek a fordítottja is igaz lehet.

A történész szerint a roma holokauszt kutatásában még vannak homályos foltok, de folytatják a munkát. Ahogy a fiatalok, az iskolások felvilágosítását is, akik a történelmi tényeket ugyan ismerik, de a veszteség fájdalmát nem érzik át, érzékenyítésre van tehát szükség.