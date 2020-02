Több ezer magyar zászlót vár az Aranykor Nagykanizsa csoport

Rendhagyó, egyben figyelemfelkeltő módon emlékezik meg az Aranykor Nagykanizsa az 1848–49-es forradalom és szabadságharcról.

A március 15-i nemzeti ünnepen a kanizsai civil szervezet nem egyedül hajt fejet a hősök mementója előtt. A Zászlótenger-8800 elnevezésű akcióból bárki, fiatalok, felnőttek, idősek egyaránt kivehetik a részüket.

Az Aranykor Nagykanizsa egyik segítője, Németh Tünde elmondta: több száz, ezer zászlóval díszítenék a Deák teret az ünnep tiszteletére.

– Ha visszaemlékezünk a gyermekkorunkra, mindenkiben élénken él az a kép, ahogy az iskolai, óvodai foglalkozások keretében elkészítettük saját lobogónkat, amit azt követően magunk helyeztünk el a Deák téri Petőfi-szobor talapzatánál. Ezt a hagyományt szeretnénk feleleveníteni a múltba mutató kampányunkkal, hiszen most már a mi gyermekeink ülnek az iskolai padokban vagy játszanak az óvodai szőnyegeken. Ennek tükrében a korosztályokat is összekötnénk a közös élmény segítségével. Egyúttal fogékonyabbá tennénk a jövő nemzedéket a magyar történelem ismeretére és a hőseink tiszteletére – mondta Németh Tünde. Kiemelte: az akció révén hozzájárulhatnak a résztvevők ahhoz is, hogy egy újabb kanizsai rekord szülessen.

– A célunk az, hogy több ezer nemzetiszínű zászlót helyezzünk el a téren – folytatta Németh Tünde. – Intézményeket, óvodákat, iskolákat egyaránt várunk, ahogy civil közösségeket, baráti társaságokat is. Már eddig is sokan jelezték részvételüket a március 13-án, az ünnep előtt két nappal tartandó akcióra. A ­Thúry Vitézlő Oskola nagyon sokat segít, valamint a központi óvoda vezetőjével, dr. ­Némethné Kovács Edittel is egyeztettünk. Ennek köszönhetően az óvodák közel 500 kisgyermekkel vesznek részt az ünnepen, s egy kis flashmobbal készülnek. Azonban a jövőben is mindenkit szeretettel várunk. Ha valaki zászlókkal szeretne hozzájárulni az akcióhoz, azt is nagyon szívesen fogadjuk. A közösségi oldalunkon megtalálható gyűjtőpontokra is lehet leadni akár otthon készített, akár vásárolt piros-fehér-zöld lobogót, amiket az említett napon önkénteseink, illetve a megemlékezők elhelyeznek a Deák téren.