Több ezer évvel korábbi, nagy kiterjedésű település nyomait találták meg a régészek Bagodban

Újabb érdekes fejezet kerülhet Bagod történetébe annak az ásatásnak az eredményeként, ami augusztus első napjaitól bő egy hétig zajlott a település északi szélén.

Kis túlzással a munkálatok öt évtizeddel ezelőtt kezdődtek, amikor Pekk Gyula hazafelé tartva a téeszből a Csapás dűlő keleti oldalánál, a bagodvitenyédi határban, a földből ekével kifordított római kori, kis méretű fehérmárvány sírkő töredékét talált meg. A leletet falubeli unokatestvére, Németh János vitte be a múzeumba. Ez történt 1973-ban. A régészet után érdeklődő diák ettől kezdve kitartóan járta a határt, ennek köszönhető, hogy pár évvel később előkerültek a családi síremlék nagyobb darabjai, ami napjainkban is megtekinthető a zalalövői Salla Múzeumban. A sírkő a 2-3- századból származik, és miután a férfi kardot tart a kezében, az ábrázolás alapján feltételezhető, hogy veterán katona családját – apa, anya, gyermekük – örökítette meg. olyan stílusban, mintha családi fotográfiára készülnének.

Minderről olvashatunk a Bagod történetét bemutató kötetben is; Béres Katalin munkája tavaly februárban jelent meg. Ez adta az ötletet, hogy újra kutatni kellene a területen, mondta el a Göcseji Múzeum ásatást vezető régésze, Eke István. A bagodi önkormányzat és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a múlt héten kedden 20 x 20 méteres területen elkezdett munkát megelőzte a geofizikai, magnetométeres felmérés, ami jelezte, mi rejtőzik a földfelszín alatt. Például a vonaldíszes kultúra idejére utaló, neolit-kori házak, illetve a mellettük húzódó árkok nyomai tűntek fel, mégpedig nagy számban, mert 7000 évvel ezelőtt itt 43 épület állt, ami jelentős, 4-500 lakosú településre utal.

– Ez szokatlan méretű, mert a középső neolitikum időszakára nem volt jellemző, ez a tény is a feltárás folytatásra ösztönöz _ hangsúlyozta Eke István. – Emellett rábukkantunk a római kori sírkertekre utaló szögletes körárok és a mellette futó út nyomára, aminek iránya beleillik a római kori parcellázási rendbe. Hasonló építményeket találtak Szombathely közelében is – tette hozzá.

A neolitikum, újkőkor vagy csiszoltkő-kor egykori építményeiről Eke István elmondta, hogy mai szemmel nézve is hatalmas, 15 x 7 méter kiterjedésűek voltak. A faszerkezetet pattintott kőszerszámokkal vágták, faragták, a falazatát a ház mellől kitermelt agyag felhasználásával építették meg. Ezekre az árkokra, illetve a cölöplyukakra találtak rá, alig 50 centire a földfelszín alatt. A megmunkáláshoz használt kőszerszámok nyersanyagai, darabjai is előkerültek, ezek a Bakonyból származnak, ami pedig a kereskedelemre utal. Nagy mennyiségben kerültek elő edénytöredékek, ezek a kezdetleges fazekasságról árulkodnak, az edényeket még nem korongozták, a kiégetésük is alacsony hőfokon történt. Évezredekkel később épültek viszont azok a földbe mélyített falazott, kenyérsütő kemencék, amelyek alsó része is napvilágra került, ez már a a középkorról, a 12. századról ad képet.

A feltárásban a szakemberek segítséget is kaptak a közösségi régészet jegyében. Sokan keresték fel a faluszéli mezőt, akadt, aki Győrből érkezett, hogy bekapcsolódjon a kutatásba önkéntesként. Köztük a legfiatalabb minden bizonnyal a bagodi 11 éves Gyuk Donát Zsolt, aki a kíváncsisága mellett talán családi indíttatásból is jött segédkezni. Az ő nagyapja volt ugyanis Pekk Gyula. A tanárnak készülő fiú elmondta, amikor elterjedt a hír, hogy lehet dolgozni az ásatásnál, akkor árulták el szülei, hogy nagyapjának mi a szerepe ebben a feltárásban.

Redő Ferenc, az ásatásban konzulensként résztvevő régész, aki 1973 óta dolgozik Zalában. Alsórajk, Nemesnép, Zalabaksa, Zalalövő feltárt római kori leletei fűződnek nevéhez. Anno a szlovén vasút építése előtt az Andráshida és Zalalövő között a nyomvonalat ő járta be.

– Amit találtunk, az római kori sírkert, de nem biztos, hogy település mellett terült el, hanem valószínűleg villagazdaság állhatott _ magyarázta Redő Ferenc. – Ilyen állt a mostani zalalövői vasútállomás helyén, Zalacsében a malom előtti területen, és itt Bagodban. Ennek gazdagságára utal, az előkerült síremlék. Ha készíttetője képes volt a a Pohorje-hegységből, Stájerországból márványt hozatni és megfizetni a kifaragását, akkor tehetősebb volt, úgy 15-20 ember megélhetését biztosíthatta a villagazdaság. Itt a folyóval párhuzamosan római kori út húzódott és ennek mentén több helyen találni abból a korból származó villa nyomait, ez magyarázza a bagodi római kori települést – magyarázta. Sírkővel kapcsolatban megemlítette, hogy ezek alsó részén felirat szerepel, ami utal az elhunyt életére, például hol szolgált a veterán katona. Ez a darab még nem került elő pedig az segítene a kor pontos meghatározásában.

– A területen 7000 évtől a középkorig kerültek elő leletek, azt nem tudni, milyen intenzitással volt lakott -mondta. – Az látszik, hogy az új kőkorszaki emberek megtalálták itt a számításukat, de ezt követően egészen a vaskorig olyan idők jöttek, amiből nem találtunk leletet, ami arra utalhat, hogy nem volt lakott, aztán a római korban újra települtek ide, de a népvándorlás idejéről megint nincs lelet. Persze lehetséges, ha kicsit máshol is kutatnák, és újabb szelvényeket nyitnánk, akkor találnák más korokra is utaló leleteket, de az is tapasztalat, ha több ismeretet szerzünk az adott területen, akkor a kérdések is megsokasodnak és nem biztos, hogy tisztul a kép _ tette hozzá.

A munkát ezen a területen szerdán befejezték, a területet visszatemetik, és ha lesz mód rá, majd folytatják a kutatást. Eke István szólt arról is, hogy a Bagod északi végében az 1-2. századi római kori halomsírok feltárást is tervezik. Ennek előzménye, hogy a 19. században itt már kutattak régészek, akkor festett sírkamrákat is találtak. Sajnos azok köveit rövid idő alatt építőanyagként hasznosították az itt élők.