Több évtizedes hagyomány már a Deák Ferenc jogásznap

Korunkban az információ és az abból levonható következtetések válnak a legnagyobb értékké. Ezt a megállapítást dr. Tuzson Bence fogalmazta meg pénteken, a Deák Ferenc jogásznapon tartott előadásában.

A jogászegylet zalai szervezetének több évtizedes múltra visszatekintő, hagyományosan a megyeszékhelyi Arany Bárány Hotel télikertjében megtartott rendezvényén első előadóként a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati államtitkára a közigazgatás átalakulásról adott tájékoztatást.

Bevezetőjében azt emelte ki, hogy a közigazgatásban alapvető gondolkodásváltásra van szükség, alkalmazkodva a világban zajló változásokhoz is. Ennek jegyében márciustól kezdődik a közigazgatás egyfokúsítása, azaz a jogorvoslat átkerül a bírósági rendszerbe.

Az átalakítás egyik hatása lesz a jogszabályok értelmezésének egységesítése. Az országban mindenhol érvényesítendő jogegységesítést szolgálja a kormányhivatali főigazgatókból létrehozott kollégiumértekezlet is, amely iránymutató állásfoglalásokat adhat ki a bírói döntésekre is tekintetettel.

Tuzson Bence szólt arról is, hogy a közigazgatási eljárások átalakítása, egyszerűsítése, egységesítése jegyében feladatokat vesz át az állam az önkormányzatoktól. Példaként az építésigazgatási, illetve a szabálysértési ügyeket említette. Az államtitkár beszélt az ügyintézések széles körű digitalizációjáról is, ami egyszerűbbé, gyorsabbá és olcsóbbá teszi az eljárásokat. Ebbe beletartozik a különböző államigazgatási rendszerek teljes informatikai átalakítása, összekapcsolása is. Kiinduló példaként az ingatlannyilvántartást említette, melynek esetében az összes kapcsolódó adat hozzáférhetőségét és naprakészségét ígéri a 2022 nyarától bevezetendő rendszer, melyhez hasonló még sehol sem működik a világon.

Ennek egyik újdonsága lesz, hogy az elektronikusan lefolytatott ingatlannyilvántartási eljárások esetében nagy számban automatizálható lesz már a döntések meghozatala is, ezért megszűnhet a hivatalok területi illetékessége, ami lehetővé teszi, hogy a hivatali kapacitások terhelése az országban egyenletesebb legyen.

A rendezvényen előadás hangzott el a fizetésképtelenségi jog újraszabályozásáról, a magyar jogi nyelvben megmutatkozó nemzetközi és ­uniós hatásokról, valamint Deák Ferenc kortársairól.