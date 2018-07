Több évtizede készült filmek digitalizálása kezdődött meg

Közel száz régi mezőgazdasági oktatófilmet digitalizált a Nemzeti Filmarchívum. A tekercsek a keszthelyi székhelyű Magyar Film- és Médiatörténeti Egyesület gyűjteményének részei, hozzájuk pedig néhai Hegedűs Ferenctől kerültek, aki annak idején a Pannon Egyetem Georgikon Karán dolgozva gyűjtötte össze a műveket. Ezeket és rengeteg régi vetítőgépet jelenleg az egyesület elnöke gyenesdiási otthonában őrzi, míg meg nem valósul a régóta dédelgetett terv, egy múzeum létrehozása.

Száztíz filmet adott át tavaly a Magyar Film- és Médiatörténeti Egyesület a Nemzeti Filmarchívumnak, de ez csak fele a mezőgazdasági témájú filmeknek, egyben töredéke a több ezer darabos gyűjteménynek, melyben dokumentum-és szórakoztató-, valamint mesefilmek is vannak. A két szervezet együttműködése révén az eredeti, 16 mm-es tekercsek a filmarchívumhoz kerülnek, az egyesület pedig visszakapta a dvd-re digitalizált másolatokat. Pár a háború előtti némafilm, néhány az ötvenes elején, nagyobb részük a hatvanas években készült, a legújabbakat a hetvenes évek végén forgatták.

– Van több halászati témájú film, köztük egy 1956-os , fekete-fehér némafilm, ami a tiszai ladikos, hálós, varsás halászatot mutatja be. Vannak, melyek különböző halfajokkal ismertetik meg a nézőt. A mezőgazdasági oktatófilmek egy része a szántóföldi talajműveléssel, öntözéstechnikával is foglalkozik. Érdekes az erdőtűzoltást bemutató, valamint a szakma által is nagyra értékelt szakfilm, amely arról szól, hogyan fogták be a nagyvadakat preparált takarmányokkal, hogy megmérjék, elemezzék őket, s aztán visszaengedték a vadonba. A Georgikon történetét is több felidézi, s vannak a a diáknapokon készült burleszkek is – mutatott be néhány érdekes témájú alkotást- ahogy ő fogalmazott: értékes csemegét – Szávics Gyula, Magyar Film- és Médiatörténeti Egyesület- elnöke.

A digitalizálás célja, hogy megőrizzék és a jövő nemzedékének is bemutassák is a régi filmeket. Az egyesület terve, hogy felveszik a kapcsolatot szakképző iskolákkal, s ahol igénylik, ott vetítik majd a régi mezőgazdasági oktatófilmeket a fiataloknak, hasonlóképpen, mint nemrégiben egy pápai iskolában.