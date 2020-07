Több beruházás zajlik Gellénházán, orvosi eszközre is sikerrel pályáztak

Felújított járdaszakaszt adtak át pénteken a településen.

A Kossuth utcai és Olajbányász körúti beruházást Vigh László országgyűlési képviselővel közösen adta át rendeltetésének Farkas Imre Józsefné polgármester. Mint elmondta, a Magyar falu program pályázatán tavaly közel 3 millió forintot nyertek, ehhez 1,2 milliós önrészt biztosítottak e célra. A kivitelezést Tüske Attila vállalkozó végezte.

A polgármester további gellénházi fejlesztésekről is tájékoztatott. Idén – szintén a Magyar falu programban – orvosi eszközre pályáztak és nyertek, így várhatóan az ősztől újra helyben tudják biztosítani a fogorvosi ellátást 9 település 3004 lakójának. Ősszel befejeződik az óvodai beruházás is, amelyet szeptemberben adnak majd át. Az épületet felújították, kialakítottak három csoportszobát és egy tornaszobát, valamint megvalósulhatott egy régi elképzelés, a bölcsőde is. A művelődési házban új járólapos burkolatot kapott egy helyiség, a település másik, közösségi rendezvényekre alkalmas épületében, az ÖNO-ban pedig kicserélték a nyílászárókat, új konyhabútort szereztek be, és ki is festettek. A polgárőr-egyesület, a Gellénházi Kertbarát Kör és a Gellénházi Nők Egyesülete közreműködésével a közös hivatal előtti terület növényzete is megújult, továbbá az önkormányzat a falu három utcájában muskátlikkal díszítette a lámpaoszlopokat.

Folytatnák a járdafelújítást is, ezért célozták meg a Belügyminisztérium által kiírt feladatellátási pályázatot; a 17 millió forintos beruházás önkormányzati önrésze közel 6 millió forint.