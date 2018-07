Tizenöt éves hegyi kápolnájukat ünnepelték a jubileumi búcsún

Immár 15. éve, hogy saját két kezükkel épített kápolnájuk körül rendezik a Péter-Pál-napi búcsút Besenyő-Öreghegy lakói és szőlősgazdái. Vasárnap délelőtt a jubileumi szentmisét az épület felszentelője celebrálta.

A szabadtéri istentisztelet megtartására közkívánatra, akárcsak a 10. évfordulón, Bodorkós Imrét, Jánosháza plébánosát kérték meg, aki anno egerszegi káplánként áldotta meg Isten új kis hegyi hajlékát.

– Örömmel és köszönettel fogadtam a meghívást, hiszen Zalaegerszeghez szép emlékek fűznek – mondta Imre atya, aki szentbeszédében az egyén és a közösség egyenrangúságát és egymásrautaltságát hangsúlyozta, hiszen a kápolna alapját sem rakták volna le személyes kezdeményezés nélkül, de még ma sem lenne tető alatt, ha a közösség nem adta volna hozzá az erejét.

– Öreghegy kápolnája egy kisebb csoda, szinte a semmiből teremtették meg maguknak a besenyőiek, akik ezek után méltán lehetnek büszkék ezeréves múltjukra, s arra, hogy 800 éve „templomos” helynek számít településük – mondta köszöntőjében dr. Gyimesi Endre, aki anno polgármesterként és településrészi képviselőként támogatta a megvalósítást, majd fel is avatta az épületet.

– Baráti beszélgetések során került szóba, hogy kéne Öreghegyre egy harangláb. Már ki is néztük a helyét, amikor felvetődött: építsünk inkább kápolnát! Nem sokat rágódtunk rajta, főleg, hogy a szomszéd hegyhátbeli vakarosiak is támogatták az ötletet – mesélt a kezdetekről Boros József, aki László Istvánnal a fő szervezője volt a munkálatoknak. S amit a besenyőiek megígértek, azt be is tartották.

Néhány éve viszont már nem csak búcsúi helyszín a környék, itt vett magának egy kis területet és épített rá hajlékot a közösségből kinőtt polgárőr egyesület, s mint civil szervezet, a kápolna előtt karácsonyfát állít és adventi ünnepséget rendez, szőlő- és hegyszentelést szervez, családi napot, borversenyt tart, s ők a gazdái a búcsúi forgatagnak.

– A kápolna építésével együtt a közösségi élet alapkövét is lerakták a besenyő-öreghegyiek, egyre több és színesebb rendezvényen bizonyítják összetartozásukat – fogalmazott Gecse Péter alpolgármester, a városrész önkormányzati képviselője.

Ezt respektálva a délutáni ünnepségen Balaicz Zoltán polgármesterrel a kulturális értékek megőrzésében, a hagyományok ápolásában és a közösségépítés terén végzett munkájuk elismeréseként Zalaegerszeg Emléklapjával tüntették ki Zalaegerszeg-Öreghegy kollektíváját. A kitüntetés után táncosok, zenészek, énekesek, dalkörök, bűvészek léptek színpadra.