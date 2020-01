Tizenöt éve segítik már Böjte Csaba erdélyi gyermekvédelmi munkáját

A vasi megyeszékhelyen járt csütörtö­kön Böjte Csaba ferences rendi szerzetes. A Dévai Szent Ferenc Alapítvány létrehozója erdélyi gyermekmentő munkájáról híres elsősorban, most pedig köszönetet mondani érkezett: az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. dolgozói csoportjának és azoknak a nyugat-dunántúli vállalkozóknak (köztük voltak zalaiak is), akik évek óta önzetlenül támogatják az erőfeszítéseiket.

Fölföldi Tamás internetes felhívása tucatnyi embert toborzott össze, akik a Csaba testvér által megvásárolt marosillyei Bethlen-kastély felújításában, parkosításában segítettek. A Vörös Bástya azóta történelmi múzeum lett, és gyermektáboroknak is helyet ad. A különböző építőipari szakemberekből álló csapat pedig együtt maradt, sőt, folyamatosan új jelentkezők csatlakoznak hozzá. Évente több alkalommal látogatnak Erdélybe, hogy Csaba testvér valamelyik gyermekotthonán végezzenek karbantartási, építési, kertészeti munkákat. Sosem mennek üres kézzel: a fúró, a csavarhúzó meg az építési anyagok mellé mindig kerül a csomagba itthon összegyűjtött adomány, karácsonyi ajándék, de arra is volt példa, hogy hetven pizzához való alapanyag lapult a csomagtartóban. A jótékony látogatásokhoz öt-hat évvel ezelőtt az E.ON önként szerveződött közössége is csatlakozott.

A „misszió” vezetője Varga Ferenc, a dolgozók szabadidejüket áldozzák fel azért, hogy az egész éjszakát átutazva reggel valamelyik gyermekotthonnál kezdjék meg javító- és szerelőmunkájukat.

Böjte Csaba a házra adott áldással kezdte szavait, majd így folytatta: a hála és a köszönet hívta ide. Köszönetet mondott Pántya Attila üzemigazgatónak, amiért lehetővé tette munkatársainak a segítségnyújtást. Elmondta: 1993-ban kezdték a kommunizmus éveiben elhanyagolt gyermekvédelmi munka felkarolását, eddig összesen hatezer gyereket fogadtak be az otthonokba, melyek ma már 83 helységben vannak jelen. Mesélt vidám és szomorú történeteket az anyaotthonokról, sikeres és kevésbé sikeres nevelőmunkáról, a több mint ezer unokáról és arról, hogy az alapítvány az árva erdélyi műemlékek sorsát is a szívén viseli.

Már a következő nagy munkát is felvázolta: Székelyhídon megvásárolt az alapítvány egy retró gyógyvizes fürdőt, ahol olyan táborhelyet szeretnének majd kialakítani, amely a híd szerepét töltheti be Erdély, Kárpátalja, valamint Magyarország között.