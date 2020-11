Tizenöt esztendős lett idén a zalaegerszegi Egyszülős Klub

A zalai megyeszékhelyen egyre több a segítő közösség. Vannak most induló kezdeményezések és vannak, amik lassan nagykorúvá érnek. 2004 decemberében Salamon Györgyi elnökletével alakult meg az Egyszülős Családokért Zalai Krízisközpont Alapítvány. A szakember hosszú évekig istápolta a hozzá fordulókat, tavaly Szabó Rozáliának adta át az elnökséget.

Az alapítvány jelenlegi elnöke Zalaegerszegen született, 2002-ben költözött Budapestre. Tizenhárom év múlva visszatért a városba, ekkor többször ellátogatott az alapítvány klubfoglalkozásaira, betekintett életükbe. Szabó Rozália szociálisan érzékenynek vallja magát, s egyben érintett, mivel lányát egyedül nevelte.

– Néhány évvel ezelőtt kíváncsiságból és Györgyi kérésére megnéztem, hogy miként boldogulnak az egyedül maradt anyukák, apukák – kezdi a beszélgetést Rozália, az alapítvány elnöke. – Láttam, hogy mennyire fontos az összetartás, és azt, hogy a közösen eltöltött szabadidő elfeledteti a gondokat. Egy olyan civil szervezetet vettem át, ami jogi, szakmai háttértámogatást nyújt a krízisben lévőknek, ez most is jól működik. Az alapítvány első tevékenységei között szerepelt, hogy létrehozza az Egyszülős Klubot. Köszönetet mondunk az Apáczai Művelődési Központnak, valamint a kertvárosi településrészi önkormányzatnak, hogy helyet biztosítanak számunkra. A posta melletti helyiséget sokszor vettük birtokba, egy-egy farsang, télapóünnepség, szülinapi buli alkalmával. Kirándulásokat szerveztünk, sok helyre eljutottunk, nagyon jó csapat kovácsolódott össze az elmúlt évek során. Vannak „gyerekeink”, akik már dolgoznak vagy egyetemre járnak. Jó érzés látni, hogy lépésről lépésre rendeződik az életük. Sajnos most a személyes találkozásokat elhalasztjuk. Hálás vagyok az alapító tagoknak, tapasztalatukra mindig számíthatok. Jelen pillanatban nehéz úgy szervezkednem, hogy csak telefonon, interneten tartjuk a kapcsolatot, de semmi sem lehetetlen. Számtalan önkéntes támogat minket, tudják, hogy mikor és kiknek van szükségük ruhára, számítógépre, játékra. A felajánlásokat mindig szívesen várjuk és fogadjuk.

– Gyereket nevelni egyedüli szülőnek nagyon megerőltető. Egy felnőtt bevételéből él sokszor a három-négy-öttagú család. Kikre támaszkodhatnak, ha lélekben szeretnének erősödni?

– Egyedüli anyaként, apaként gyerekeket nevelni azért nehéz, mert korlátozott például a munkavállalási lehetőség, különösen akkor, ha nincs nagyszülő, akire a felügyeletben tud segíteni. A mostani helyzet különösen kihívás számunkra, mivel pont az időseket kell védenünk a járvány miatt. Ráadásul sok családnál okoz problémát a digitális oktatáshoz szükséges eszközök beszerzése. Ilyenkor jön képbe a közösségünk. Tudomásul kell venni azt is, hogy a családok szétesése sokaknak máig feldolgozatlan probléma. Ha nem tudnak megegyezni a felek, akkor sok esetben a gyermekek sínylik meg ezt. Mi azon vagyunk, hogy minél több segítséget megadjunk azoknak, akik ezt igénylik. A Gyermekjóléti Szolgálattal együttműködve pszichológust biztosítunk számukra, vagy ha kell, ügyvédet fogadunk. Nem titok, hogy Györgyi végzett mediátorként egyéni tanácsokkal látta, látja el a krízisben lévőket. Vannak terveim nekem is, apránként, de haladunk tovább. Korszerűsítjük a weboldalunkat, készül az új logó, dolgozunk a háttérben, tartjuk a kapcsolatot az országban a társszervezetekkel. Egyszóval működünk és remélem, hogy minél előbb személyesen találkozhatnak a sorstársak.