Tizennegyedik alkalommal szerveztek ultibajnokságot

Tizennegyedik alkalommal rendeztek ultibajnokságot a közép-zalai településen, s a véletlen folytán ezúttal 14 játékos nevezett a szombati kártyapartira. A helybéliek mellé néhány, távolabbról érkezett versenyző is csatlakozott.

A játékosok között volt Bertók László is, akinek ötlete nyomán még annak idején az első bajnokságot megszervezték. Mint mondotta, Tófejen egykor sokan ultiztak, mára azonban egyre inkább háttérbe szorul a kártyajáték.

– Az ulti a téli időszak játéka volt, akkor került elő a kártya, amikor a hosszúra nyúlt estéken, a munka után a férfiak összeültek a kocsmában – magyarázta. – Néhány éve próbálkoztunk nyárra is szervezni egy bajnokságot, akkor azonban alig érdekelt valakit. Lakatos György, a helyi közösségi ház vezetője is azt mondja, hogy a tél az igazi időszaka ennek a rendezvénynek. Váltakozó érdeklődés mellett tudják megrendezni, annak idején húsz fővel indult, aztán fokozatosan csökkent a létszám, a mélypontot tíz játékos részvétele jelentette. Most úgy tűnik, újra fellendülőben van.

– Volt példa rá, hogy a Balaton mellől is érkeztek játékosok – fűzte hozzá. – Most a Lenti–Tófej–Zalaegerszeg tengely mellől jöttek a legtöbben. Évente egy alkalommal azért még össze lehet hozni a kártyajáték szerelmeseit. A szombati bajnokság győztese a három forduló öszszesített eredménye alapján az a Kaposvári István lett, aki már több alkalommal is elnyerte a bajnoki címet. Második helyen az oltárci Juranics István végzett, míg harmadik a lenti Fordán Géza lett.