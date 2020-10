Tizenkét kilométeres kerékpárút épül Zala megyében

Csaknem 12 kilométer hosszú kerékpárútvonalat építenek, mintegy 650 millió forint európai uniós pályázati támogatással Zala megyében – tájékoztatta szerdán a megyei önkormányzat az MTI-t.

A Kerékpárral a romantikus Zalában című projekt elősegíti a térség turisztikai vonzerejének növelését. A programban részt vevő falvak – Egeraracsa, Esztergályhorváti, Zalaszabar és Zalaszentmárton – biciklivel is könnyebben elérhető lesz, a térségbe látogató, kerékpáros turisták így jobban megismerhetik a zalai vidék kulturális, épített és természeti értékeit.

A kerékpárosbarát fejlesztés ugyanakkor az érintett településeket is közelebb hozza egymáshoz: a tervezett, 12 kilométeres nyomvonal mintegy 60 százalékkal lesz rövidebb a jelenlegi utak hosszánál.

A közleményben kitértek arra is, hogy az útvonal több (a Pannon Pleasure 12., a Zalavár-Balatonhídvég és a Nyugat-balatoni) kerékpárúthoz kapcsolódik, emellett az országos kéktúra vonalak és a Via Sancti Martini zarándokút is elérhetővé válik.

A fejlesztés eredményeként a kiemelt turisztikai célpontokra, többek közt a Balatonra, a Kis-Balatonra és Zalakarosra is könnyebb lesz eljutni.

A kerékpáros útvonalat érintő településeken fedett pihenőhelyeket alakítanak ki. A látogatókat a falvakban turisztikai attrakciókkal is várják és a fejlesztéssel komplex szolgáltatást (szálláshelyet és vendéglátást) tudnak számukra biztosítani.

A konzorciumi együttműködésben megvalósuló projekt vezetője a Zala Megyei Önkormányzat, a kerékpárosbarát fejlesztések várhatóan a következő év októberében fejeződnek be.

Fotó: Illusztráció