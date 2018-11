Tizenhárom csapat veselkedett neki a hús gyúrásának Cserszegtomajon

Vidám harmonikaszó mellett kezdődött el szombaton délelőtt az iskolai sportpályán felállított óriási sátorban az ötödik alkalommal megrendezett kolbásztöltő verseny.

A lebonyolításhoz szükséges alapanyag Kehidakustányból még előző nap megérkezett egy 240 kilós disznó formájában, amit helyben dolgoztak fel. A belőle készült darált húsból minden csapat öt-öt kilót kapott, ezzel egyensúlyozva ki az esélyeket. Képünkön munkában a Ciklámen Gyuszika csapata: Bereczki Gábor (balról), Dudás Imre, Merics Gyula és Beke Tamás.

A szervezők nem bíztak semmit a véletlenre, a versenyzői kolbászok mellett bőséges disznótoros ebédet is kínáltak. S a házi sütemények, pálinkák, no meg borok nem hivatalos megméretése is elkezdődött az asztaloknál. Köztük az óvoda és bölcsőde versenyzőinél, ahol hagyományos módon teknőben dolgozták át a húst.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Családunk régi receptje alapján készítjük a kolbászt – árulta el Koroncz Kata óvodapedagógus, a művelet irányítója, több korábbi hasonló verseny győztese. – Bőségesen teszünk a húsba fokhagymát, helyben termelt, szárított, őrölt paprikát és persze sót, borsot, köményt. Nem méregetjük a belevalókat, folyamatosan kóstolunk, sokszor átgyúrjuk, mint a kenyeret, amíg jól össze nem áll – magyarázta.

– Mi beletesszük szívünket, lelkünket is – árulta el a finom kolbászuk titkát a Ciklámen Gyuszika nevű csapatot vezető Merics Gyula, aki négy éve vetette fel a verseny ötletét. Elképzelése osztatlan sikert aratott a településen és a környező községekben, idén 13 négyfős csapat veselkedett neki a hús gyúrásának, fűszerezésnek, és a finommá összedolgozott pép bélbe töltésének. Ciklámenék biztosak voltak kolbászuk sikerében, ezért a versenyre kapott adagot megnövelve 15 kiló hússal indítottak.

– Ne fogyjon el azonnal, nekünk is maradjon – adták indokát vidáman a többletnek. A kolbászok nem csak a versenyzők és a szurkolók éhét voltak hivatottak csillapítani, a kuponért kínált finom falatokért kapott bevétel a rendezvény költségeihez járult hozzá.

Az előző évek gyakorlatától eltérve idén a nyers produktumot nem minősítette a háromtagú zsűri. Az értékeléshez minden csapat 20 centis kolbászt adott át, ezeket együtt az iskolai konyhán sütötték meg az esélyegyenlőség jegyében. A kész finomságokat Gumhert András és Keresztes József szakács mellett Papp András húsipari mérnök értékelte. Idén az aranyozott konyhai reszelőt jelentő első díjat a cserszegtomaji Aranykorúak Nyugdíjas Klub csapata nyerte el, és az ő asztalukat díszítő dekorációt jutalmazták a különdíjjal is. Az ezüst reszelőt a gyenesdiási Nótázó Böllérek vihették haza, a bronz pedig a Sármelléki Öreg Tyúkok Egyesület csapatáé lett.